Tommaso Zorzi, clamorosa voce: dove potremmo vederlo presto

Arriva una clamorosa voce su Tommaso Zorzi: ecco dove potremmo vedere presto il vincitore del Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi è un influencer di successo, oltre che il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, di appena 25 anni, è stato tra i protagonisti indiscussi del reality show. Concorrente, a tratti conduttore e showman. Zorzi ha vissuto più che un’esperienza nella casa più spiata d’Italia e adesso per lui potrebbero aprirsi le porte della televisione. Il suo sogno, infatti, è quello di diventare un conduttore televisivo di successo. Durante l’esperienza al GF VIP 5, Zorzi ha condotto egregiamente il Late Show. Il programma ha raggiunto uno share altissimo su Mediaset Extra, ricevendo anche i complimenti del conduttore Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi, clamorosa voce: dove lo vedremo

Cosa succederà a Tommaso Zorzi dopo la vittoria del Grande Fratello Vip? L’ex gieffino sogna di diventare un conduttore televisivo di successo, ma presto potrebbe ottenere un’occasione ancora più importante. Come riporta il Messaggero, infatti, Zorzi potrebbe essere uno dei giudici del serale di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La notizia è stata ripresa già da parecchi siti e ovviamente ha fatto impazzire di gioia i fan del vincitore del Grande Fratello Vip. Al momento, però, si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Non si sa ancora, infatti, quali saranno i giudici del serale di Amici.

Maria De Filippi per Tommaso Zorzi rappresenta un vero e proprio idolo. Signorini ha presentato la conduttrice all’influencer durante una puntata del reality show di Canale 5. In quell’occasione, Zorzi ha preparato per lei alcune fotocopie. L’influencer era emozionatissimo e riusciva a stento a parlare. Dopo la vittoria del reality show, però, per lui potrebbe arrivare un’importante chiamata. Sarà quella di Maria?