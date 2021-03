Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, clamoroso retroscena: è successo dietro le quinte di Verissimo, dove sono stati ospiti nell’ultima puntata.

Un’edizione super seguita, quella del GF Vip terminata lo scorso lunedì. Un’edizione che ha tenuto compagnia al pubblico per circa sei mesi! A trionfare, nella finale di lunedì 1 marzo, è stato Tommaso Zorzi, giovane influencer che ha conquistato gran parte del pubblico del reality di Canale 5. E, al termine dell’avventura in casa, Tommaso si è raccontato ai microfoni di Verissimo, nella puntata andata in onda sabato scorso. Puntata in cui abbiamo rivisto anche Giulia Salemi, entrata in studio per parlare della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al GF. In tanti si chiedono: come saranno i rapporti tra Tommaso e Giulia fuori dalla casa? Ebbene, proprio a Verissimo, Zorzi ha definito la Salemi “falsa”, inserendola tra le persone con cui non uscirebbe mai a cena. Ma non è tutto! Nel programma di TV8 Ogni Mattina, Santo Pirrotta ha svelato un retroscena sull’incontro tra Giulia e Tommaso proprio nel backstage di Verissimo. Ecco cosa è successo!

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi dopo il GF Vip: cosa è successo dietro le quinte di Verissimo

È davvero finita l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Tutto fa pensare di si. Il rapporto tra i due influencer, che si conoscevano da ben sei anni, si è complicato sempre di più all’interno della casa del GF Vip. E, a quanto pare, nonostante il reality sia terminato la situazione non è migliorata. Nella trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe su TV8, Santo Pirrotta ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra i due ex concorrenti del GF Vip dietro le quinte di Verissimo. Entrambi, infatti, hanno partecipato all’ultima puntata del talk di Silvia Toffanin, ma il loro incontro è stato tutt’altro che amichevole! Secondo quanto raccontato dell’esperto di gossip, Giulia avrebbe provato a salutare Tommaso, che però si sarebbe dileguato velocemente, non ricambiando. “Sono ai ferri corti, anzi cortissimi” dichiara Pirrotta. Ecco le sue parole, riportate da un utente su Twitter.

Insomma, almeno per il momento, il chiarimento tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sembra essere più lontano che mai.

Cambierà qualcosa quando le acque si saranno calmate? Staremo a vedere!