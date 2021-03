Splendida notizia per i fan di Uomini e Donne: l’amatissima ex tronista è appena diventata mamma di un bel maschietto, di chi si tratta.

La sua partecipazione a Uomini e Donne non passò affatto inosservata. Prima corteggiatrice, poi tronista, la bella giovane originaria di Nettuno, all’interno del dating show dichiarò di non aver ancora baciato nessun ragazzo. Tra i corteggiatori scelse Manfredi Ferlicchia, col quale iniziò una storia molto intensa e travagliata. I due parteciparono insieme a Temptation Island, ma dal programma uscirono separati. Lei infatti accettò la corte del tentatore Nicolò Raniolo. Terminata anche questa storia, nel 2016 la bellissima ex tronista trovò la stabilità sentimentale col giocatore di basket Federico Loschi. La splendida coppia si mostra molto unita sui social e nel 2019 nasce il loro primo figlio, Riccardo. Ora per tutti i fan della coppia arriva una splendida notizia: è nato in queste ore anche il loro secondo bambino. Avete capito di chi stiamo parlando?

Uomini e Donne, che bella notizia: l’amatissima ex tronista è di nuovo mamma

Da tutti questi indizi, avrete certamente capito che ci riferiamo alla bellissima Giorgia Lucini, rimasta nel cuore di tanti fan. Seguitissima sui suoi profili social, Giorgia continua a fare la modella ed è diventata un’influencer. Il suo viso dolce è rimasto lo stesso di quando approdò nel celebre dating show di Canale 5, come si può facilmente notare dalle foto postate sul suo profilo Instagram. Proprio nella giornata di ieri, tramite delle storie condivise sul popolare social network, la Lucini aveva annunciato di essere ormai pronta per partorire e ringraziava i fan di tutti i messaggi affettuosi ricevuti. Stamattina finalmente lo splendido annuncio: il suo compagno Federico Loschi ha fatto sapere che Giorgia è diventata mamma per la seconda volta. E’ nato infatti un bel maschietto, Tommaso, di quasi quattro chili.

Tantissimi auguri al bambino e ai genitori.