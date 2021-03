Sapete chi è l’ex marito di Vera Gemma? Ecco tutte le informazioni sulla vita privata della naufraga de L’Isola dei Famosi 2021.

Attrice e scrittrice, Vera Gemma è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2021. Il reality partirà tra pochissimi giorni: il primo appuntamento in prima serata su Canale 5 è in programma il 15 marzo. L’attesa è davvero troppa! A condurre il programma quest’anno ci sarà l’incantevole Ilary Blasi accompagnata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, le due nuove opinioniste. Sarà un’edizione davvero pazzesca: l’inviato in Honduras è Massimiliano Rosolino! Tra i partecipanti al reality c’è anche la famosa attrice, ma voi sapete che Vera Gemma non è nuova alla tv italiana? Prima di entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi è stata protagonista di un altro reality show famoso. Parliamo di Pechino Express! Cominciò la sua avventura nel programma di Rai Due con Asia Argento: quest’ultima però fu costretta a ritirarsi in seguito ad un infortunio e Vera continuò la sua avventura con Gennaro. Siamo qui però per parlarvi della vita privata della nuova naufraga. Voi conoscete qualche dettaglio? No? Siete nel posto giusto.

Isola dei Famosi, vita privata di Vera Gemma: ex marito e la storia con il musicista

Conoscete la vita privata di Vera Gemma? La nuova naufraga de L’Isola dei Famosi nel 2001 ha sposato l’ex campione di Kung Fu, Jamil. La coppia si è conosciuta a Parigi e si è sposata a Caracalla. Dopo pochi anni però la loro storia giunse al capolinea. E poi?

Indiscrezioni sul web rivelano che nel 2008 la donna si è innamorata di un musicista blues di nome Henry Harris, incontrato a Los Angeles. Dalla storia con l’uomo è nato un figlio, Maximus Giuliano.

Non si hanno ulteriori informazioni sulla vita privata della naufraga de L’Isola dei Famosi 2021: le scopriremo nel corso della sua avventura nel reality?