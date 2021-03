Ospite a Ore 14 su Rai 2, Alba Parietti ha sorpreso tutti con una rivelazione inedita: la soubrette ha raccontato di essere stata molestata.

Alba Parietti è una delle donne di spettacolo più forti e determinate a cui la vita non ha risparmiato dolori, come raccontato da lei stessa in varie occasioni. Amatissima dal pubblico, è riuscita a conquistare tutti dimostrando, oltre all’innegabile bellezza, anche una spiccata simpatia. La Parietti ha sempre un rapporto molto aperto con i fan, non ha mai nascosto le sue sofferenze o il suo vero carattere, non avendo mai paura di mostrarsi per come è, con pregi e difetti. Eppure, c’è un doloroso dettaglio del suo passato che solo adesso è riuscita a raccontare. Lo ha fatto ieri nel programma di Rai 2 “Ore 14”, condotto da Milo Infante.

Alba Parietti molestata da un amico in passato: “Bisogna trovare il coraggio di raccontarlo”

Ai microfoni di Milo Infante, la madre dell’ex concorrente del GF Vip Francesco Oppini ha raccontato un episodio molto spiacevole subito in passato. La soubrette ha rivelato anche di non aver avuto il coraggio di raccontarlo prima d’ora. In occasione della festa della donna, però, ospite nel programma di Rai 2 la Parietti ha deciso di aprire il suo cuore e di svelare la ferita subita, delle avance in ambito lavorativo una molestia da parte di qualcuno che considerava un amico. La sensazione di impotenza le ha però impedito per molto tempo di parlare: “Non ho avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno, neanche a me stessa. Ti vergogni di ammettere di essere debole, di aver subìto. È un senso di paralisi, di incapacità di reagire tanto è lo sgomento di trovarsi in una situazione che non ti sei cercata”, ha spiegato. Una decisione davvero apprezzabile quella di dire finalmente la verità ora, gesto apprezzato anche dalla giornalista Monica Setta. Quest’ultima, presente in trasmissione, è infatti intervenuta elogiando il coraggio di Alba e precisando che una molestia può capitare a chiunque, perfino ad una donna forte come la Parietti.

Un episodio davvero doloroso: complimenti ad Alba Parietti per aver trovato la forza di portare in tv la sua testimonianza.