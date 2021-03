Amici di Maria De Filippi 20, ecco i nomi degli allievi che sono stati ammessi al Serale: la prima puntata è in programma il 20 marzo.

Manca poco alla messa in onda, in prima serata, del Serale di Amici 20. Il talent show condotto da Maria De Filippi partirà sabato 20 marzo! Il Vicolo delle News ha regalato ai suoi lettori le anticipazioni della registrazione dell’8 marzo 2021: una novità farà esplodere di gioia tutti i fan del programma! Innanzitutto, vi anticipiamo che ospiti della puntata saranno alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2021, nati proprio ad Amici. Parliamo di Gaia Gozzi, Annalisa, Arisa: doveva esserci anche Irama ma per via della quarantena non ha potuto presenziale. Stephane Jarny sarà il nuovo direttore artistico: la novità però è un’altra e riguarda gli allievi!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, Concorrenti Serale Amici: i nomi degli allievi ammessi

Il Vicolo delle News ha svelato cosa è accaduto nella registrazione di Amici 20 dell’8 marzo 2021. Si legge che si sono esibiti gli ex allievi che hanno gareggiato tra i Big di Sanremo 2021 ed è stato presentato il direttore artistico, Stephane Jarny. La novità è che tutti i ragazzi si sono esibiti ed il Vicolo delle News svela che sono passati tutti al serale! Nessuno ha dovuto salutare i compagni e la scuola ad un passo dalla fase più ambita! I professori hanno ascoltato ed assistito alle esibizioni dei loro allievi ed hanno così deciso di far accedere tutti al serale. Ora non ci resta che attendere la prima puntata del Serale che andrà in onda sabato 20 marzo.

Ecco gli allievi ammessi al serale!

Cantanti:

Aka7even

Deddy

Enula

Esa

Gaia

Ibla

Leonardo

Raffaele

Sangiovanni

Tancredi

Ballerini

Alessandro

Giulia

Martina

Rosa

Samuele

Serena

Tommaso

Puntata 8 marzo

Ogni ragazzo nella puntata registrata l’8 marzo si è esibito ed il suo Professore doveva decidere se poteva accedere al Serale o no. Sangiovanni grazie a Lady ha vinto il disco d’oro: il Vicolo delle News svela che al momento dell’esibiione si capisce che dedica il brano a Giulia indicandola più volte. Enula, Ibla, Tancredi, Gaia hanno cantato. Si è passati a Esa e Deddy che la Pettinelli ha fatto esibire per due volte. Arisa dà poi la maglia a Raffaele, la Pettinelli ad Aka7even. Per Martina la maglia arriva da Lorella Cuccarini, Giulia prende 10 da Veronica, la Celentano consegna la maglia a Serena. Alessandra Celentano fa i complimenti a Tommaso, Leonardo passa al serale grazie a Rudy.