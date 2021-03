Antonio Giuliani è un famosissimo ed apprezzatissimo attore e comico, ma sapete chi sua moglie? Il nome e quanti figli hanno insieme.

È uno dei più grandi comici ed attori di sempre, Antonio Giuliani. Con alle spalle un passato da muratore, il simpaticissimo romano, intorno agli anni ’90, inizia la sua scalata al successo. Partecipando a diversi programmi televisivi di quegli anni, infatti, il buon Antonio inizia a farsi apprezzare ed amare per le sue doti da comico ed imitatore. Da quel momento, quindi, la sua carriera ha letteralmente preso da volo. Tanto da diventare adesso uno dei volti di punti della comicità nostrana. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Al di là, dell’aspetto professionale e lavorativo, cosa conosciamo della sua vita privata? Antonio Giuliano, quindi, è sposato? E se ha una moglie, come si chiama? Ed, infine, hanno dei figli? Insomma, da come si può chiaramente comprendere, queste sono tutte domande che appartengono alla sfera privata ed ‘intima’ dell’attore romano. Ma voi siete pronti a saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero ogni cosa di Antonio Giuliani. Iniziati a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo intorno agli anni ’90, il simpaticissimo romano ha letteralmente cavalcato l’onda del successo sin dal primo momento. Tanto da decantare una carriera davvero immensa. Ecco, ma cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Antonio Giuliani, quindi, ha una moglie? E, se si, come si chiama? Siete pronti a saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Anche sul suo canale Instagram, infatti, l’attore e comico romano non ama condividere la sua vita privata. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la moglie del buon Giuliani si chiami Elena, una donna non affatto appartenente al mondo dello spettacolo. E che insieme i due abbiano avuto un figlio.

Voi conoscevate la vita privata di Antonio Giuliani?