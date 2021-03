Sorriso luminoso e grandi occhioni espressivi per questa splendida bambina che oggi è un’iconica cantante: la riconoscete?

Un sorriso luminoso e grandi e intensi occhioni per questa splendida bambina che, oggi, è un’iconica cantante: riuscite a riconoscerla? Nata nel 1950 a Bagnara Calabra, è un vero e proprio simbolo della musica italiana. In famiglia, lo straordinario talento bacia non solo lei ma anche la sorella maggiore, altra voce indimenticabile del nostro panorama artistico. Lo scorso anno l’abbiamo ammirata nelle vesti di giudice di un format amatissimo della televisione che, ovviamente, non poteva non avere a che fare con il talento artistico. Ha ricoperto poi il ruolo di “coach” in un altro programma canoro. Nel corso della sua lunga e strabiliante carriera si è cimentata anche nelle vesti di attrice, sia in teatro che per alcune pellicole. Avete capito di chi stiamo parlando?

L’artista di cui stiamo parlando è sempre stata un simbolo di grande indipendenza, originalità e forza. Qualche mese fa aveva raccontato un episodio davvero terribile della sua adolescenza. Seguitissima anche sui social, ha un profilo Instagram che vanta oltre duecento cinquantamila follower e dove pubblica immagini che raccontano la sua vita e carriera. Di recente è uscita una pellicola che la vede “presente” per un cameo musicale. Avete riconosciuto la splendida bambina che vi abbiamo fatto vedere? Si tratta dell’iconica Loredana Bertè! Cantautrice dal talento straordinario, simbolo della musica italiana, sorella minore dell’indimenticabile Mia Martini. Questa sera, 9 Marzo, su Rai 1 vedremo “A grande richiesta – Loredana Bertè in Non sono una signora”, tributo alla musica italiana che ha segnato il panorama artistico nostrano. Nell’immagine che vi abbiamo mostrato all’inizio, condivisa dalla cantautrice su Instagram, Loredana Bertè era una splendida bambina immortalata con il grembiule delle elementari. Il suo sorriso è davvero inconfondibile, non trovate?

Artista incredibile dalla voce graffiante, Loredana Bertè, simbolo di un’epoca e indiscussa stella della musica nostrana. L’avevate riconosciuta?