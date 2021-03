Ha da poco fatto il suo debutto nello studio di Uomini e Donne, ma chi è Cataldo? Cosa occorre sapere sul nuovo corteggiatore di Gemma.

Questa che sta andando in onda questi mesi, bisogna ammetterlo, sembrerebbe essere proprio l’edizione di Gemma Galgani. Vera e propria protagonista indiscussa del parterre femminile di Uomini e Donne, la dama torinese sta ricevendo, settimana dopo settimana, sempre più pretendenti e corteggiatori. Certo, non sempre va bene, è pur vero. Eppure, la Galgani, nonostante mille delusioni ricevute, non perde mai le speranza di poter trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola. In queste ultime settimane, ad esempio, per lei è sceso un nuovo corteggiatore. Che, tra l’altro, sembrerebbe essere davvero intenzionato a farle perdere la testa. Stiamo parlando del simpaticissimo Cataldo. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa succederà tra di loro e, soprattutto, se la loro conoscenza andrà a buon fine oppure no, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Cataldo di Uomini e Donne, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

È da poco entrato nello studio di Uomini e Donne, eppure il simpaticissimo Cataldo ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Sarà per la sua immensa simpatia e la sua spigliatezza, fatto sta che il corteggiatore di Gemma Galgani sembrerebbe avere tutte le carte in regole per far nuovamente battere il cuore della bella dama torinese. Ecco, ma in attesa di scoprire se il nostro guizzo è sbagliato o giusto, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Cosa occorre sapere, quindi, sul simpaticissimo Cataldo? Purtroppo, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Anche sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, siamo riusciti a carpire poco e nulla. Tuttavia, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Coccoli, è questo il suo cognome, sia nato a Taranto, in Puglia. E che, da circa quarant’anni, viva a Napoli. Non sappiamo cosa faccia per lavoro, sia chiaro. L’unica informazione certa che siamo riusciti a rintracciare è che Cataldo è padre di Aldo.

Volete sapere qualche cosa in più su di lui? Non ci resta che seguire attentamente le puntate di Uomini e Donne?