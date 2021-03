Serena Dandini è uno spiccato personaggio della televisione italiana, ma cosa sappiamo di lei? Scopriamolo nei dettagli.

Ma chi è Serena Dandini? Scopriamo nel dettaglio qual è il suo vero nome, da dove discende la sua famiglia, ma soprattutto della sua carriera televisiva e da scrittrice. Ecco cosa c'è da sapere sulla nota presentatrice.

Chi è Serena Dandini: il suo nome, la famiglia e la laurea

Serena Dandini è nata, sotto il segno del Toro, a Roma il 22 Aprile 1954. Il suo nome di origine è Serena Dandini De Sylvia. Ed è figlia del Conte Ferdinando Dandini de Sylva che discende, a sua volta, da una famiglia appartenente all’aristocrazia romana. Per niente figlia unica, la nota scrittrice gode dell’affatto di sua sorella e di suo fratello. Cosa sappiamo però, esattamente su di lei? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, prima di farlo, vi anticipiamo un retroscena davvero inedito. Sapete che la simpaticissima Dandini non ha una laurea? Si, avete letto proprio bene: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, iscritta a La Sapienza di Roma al corso di letteratura anglo-americana, Serena si sia fermata a tre esami prima del titolo. Davvero incredibile, vero? Non sappiamo cosa sia successo, sia chiaro. Fatto sta che, dopo quel momento, la Dandini ha intrapreso la carriera televisiva. Ma come ha iniziato? La conduttrice ha esordito in radio verso la fine degli anni ’70. Il programma che però l’ha portata al successo è La tv delle ragazze nel 1988 e diciamo che da qui il suo percorso è stato tutto in discesa. Ciò che più l’ha contraddistinta da altre autrici è stata la sua capacità di creare un linguaggio televisivo improntato sulla satira. Ha realizzato, infatti, sceneggiature uniche per La vita di Mae West e ha iniziato a collaborare in tv presentando Obladì Obladà, un programma sulle tendenze giovanili. Successivamente realizza insieme a Sabrina Guizzanti Maddecheao: Come secernere agli esami, una divertente preparazione agli esami di maturità di cui Serena interpreta un’insegnante. Un pieno di comicità e divertimento. La carriera di Serena è davvero ricca di arte e talento. Nel 1955, infatti approda anche all’Ariston come presentatrice del dopo festival insieme a Pippo Baudo. Gli anni 2000, invece, esordiscono per lei con la presentazione di suo Talk Show “Parla con me” e nel 2011 scrive il suo primo libro Dai diamanti non nasce niente.

Matrimoni, figli e Instagram

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Serena si è sposata due volte ma nessuno dei due matrimoni è andato a buon fine. Dal 1993 ha un nuovo compagno Lele Marchitelli, ma i due non si sono mai sposati. Infine, è mamma della bellissima Adele Tulli.

Possiamo inoltre notare che la conduttrice è molto attiva sui social. Su Instagram conta circa 50,4 mila follower e ha anche la spuntina blu che la riconosce come personaggio pubblico. Scatti della sua vita professionale, libri e anche un po’ di privato sono i contenuti principali dei suoi post.