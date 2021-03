Chiara Ferragni svela via Instagram un curioso retroscena sulla partecipazione di Fedez a Sanremo: lo ha rivelato proprio in queste ore.

Chiara Ferragni è alla trentasettesima settimana di gravidanza e attende una bambina. Il lieto evento si avvicina sempre di più e i fan sono sempre più impazienti di conoscere quella che sarà la sorellina del bellissimo Leone. Proprio in questi giorni, della celeberrima influencer e di suo marito Fedez si è parlato più del solito per via della partecipazione di quest’ultimo al Festival di Sanremo. Alla storica kermesse canora che ha visto trionfare la band dei Maneskin, il rapper ha ottenuto il secondo posto insieme a Francesca Michielin con il brano ‘Chiamami per nome’. La Ferragni non era presente all’evento, come anticipato da lei stessa su Instagram rispondendo ad un utente che le chiedeva se avrebbe accompagnato il marito nella città ligure. Sempre molto attiva sui social, in queste ore Chiara ha svelato una curiosità sull’avventura sanremese di Fedez. Scopriamo di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, prossima a partorire: l’accordo con Fedez prima di Sanremo

Alla notizia della seconda gravidanza della loro beniamina, gli affezionati follower della Ferragni sono impazziti di gioia. La bellissima famiglia si arricchirà di un altro splendido componente e questo non può che rendere felici anche i fan. Con la partecipazione di Fedez a Sanremo molti si sono chiesti come si fosse organizzata la coppia in merito allo stato di Chiara. A tal proposito, proprio oggi la bionda cremonese ha svelato un curioso retroscena. Rispondendo ad alcune domande degli utenti su Instagram, ha rivelato: “Avevamo il patto che se avessi avuto contrazioni e fossi andata in travaglio mentre c’era Sanremo, avrebbe abbandonato la competizione. Speravamo non succedesse anche perché era la 36esima settimana”. Nulla di tutto ciò è accaduto e Fedez ha potuto fare ritorno a casa dopo aver concluso la sua esperienza al Festival.

La nascita della bambina si avvicina sempre di più, non vediamo l’ora di conoscerla!