Ospite stasera dell’evento dedicato a Loredana Bertè, “Non sono una signora”, Clementino è apparso in alcuni programmi tv: ricordate quali?

Ci sarà anche lui tra gli artisti ospiti dello spettacolo dedicato a Loredana Bertè in onda stasera su Rai 1: Condotto da Alberto Matano, lo speciale che omaggia la strepitosa carriera della famosa rockstar italiana si avvarrà della partecipazione di artisti incredibili. Insieme a Boomdabash, Zucchero, Marcella Bella, Giusy Ferreri ed altri nomi importanti della musica, anche il rapper Clementino. Il famoso cantante nato ad Avellino oggi ha 38 anni, ma la sua carriera musicale inizia già quando ne ha 14. A quell’età infatti entra nel Trema Crew e TCK Crew dove impara e affinare la tecnica del freestyle. Firmato un contratto con la casa discografica Lynx Records, nel 2006 esce il suo primo album, “Napolimanicomio”, con brani rap sia in italiano che in napoletano. Da allora la sua carriera ha decisamente spiccato il volo, ma Clementino non è appassionato solo di musica. Non tutti sanno che il giovane di origini campane ha sempre nutrito interesse anche per altre forme di arte. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Clementino, non solo musica: in quali programmi tv lo abbiamo visto

Ciò che non tutti sanno è che Clementino è anche un grande appassionato di teatro: ha recitato infatti nell’opera di Pino Quartullo “Che ora è?”, ispirata all’omonimo film di Ettore Scola. ma non è finita qui! Lo abbiamo visto anche in tv, ricordate in quali programmi? Innanzitutto in una fiction di successo su Canale 5, “Distretto di polizia” e poi anche nelle trasmissioni MTV Spit e Pechino Express. Nel reality di Rai 2 ha partecipato in coppia col fratello Paolo, musicista di blues. La sua infatti è una famiglia di artisti: anche la sorella è una cantante, lirica per l’esattezza.

Avreste mai immaginato questo curioso retroscena nel passato lavorativo di Clementino? Ricordavate dove lo avevamo già visto?