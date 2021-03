Ricordate in quale reality è stata concorrente l’amatissima Elenoire Casalegno? E’ stato un lungo percorso il suo.

Elenoire Casalegno è una conduttrice e un’attrice davvero tanta amata; la sua carriera è ricca di successi. Nel 1994-1995 ha debuttato in televisione con la conduzione del programma musicale di Italia 1 Jammin. Un debutto che ha segnato soltanto l’inizio delle sue numerose presenze in tantissime trasmissioni. Infatti, la Casalegno, in questi anni, è stata la conduttrice di molti programmi tv, e ogni volta, ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità. In passato, ha anche lavorato come modella, ammaliando con la sua profonda bellezza. Elenoire Casalegno possiede, bisogna ammetterlo, un’avvenenza straordinaria: bella, elegante e avvolta da una forte semplicità. Ebbene, la conduttrice ha anche partecipato ad un famoso quanto amato reality, ricordate quale?

Elenoire Casalegno, in quale reality è stata concorrente? Impossibile dimenticare

Conduttrice dal talento incredibile, Elenoire Casalegno ci ha letteralmente conquistati in questi anni. La sua carriera è pienissima, sono molti i programmi che hanno visto la sua presenza, e ogni volta, ha mostrato di essere in grado di spaziare da un ambito all’altro. Oggi, la conduttrice è molto popolare, ma vi chiediamo, ricordate in quale reality l’abbiamo vista? Ebbene sì, dal 19 settembre al 31 ottobre 2016 ha partecipato in veste di concorrente alla prima edizione italiana del reality show Grande Fratello VIP, venendo eliminata nel corso della semifinale in un televoto contro Stefano Bettarini. Sicuramente è stata una delle partecipanti più amate in assoluto, insieme agli altri personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati protagonisti con lei nella casa più spiata d’Italia.

Elenoire Casalegno all’interno della casa del GF Vip ha dimostrato di possedere una forte personalità, sempre pronta a dire la sua, in ogni circostanza. Proprio per questo, la conduttrice è stata decisamente apprezzata dal pubblico, riuscendo ad arrivare a pochi passi dalla finale.