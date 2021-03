Elenoire Casalegno è una delle più grandi personalità dello spettacolo italiano, ma cosa sappiamo della sua vita privata? I suoi vecchi amori.

Nata a Savona il 28 Maggio del 1976, la bellissima Elenoire Casalegno inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima. Dapprima come modella, dove grazie alla sua bellezza lascia un vero e proprio segno, ed in seguito come conduttrice di un programma televisivo, Elenoire inizia a cavalcare immediatamente l’onda del successo. Dopo questa prima esperienza nel mondo del piccolo schermo, infatti, si apre praticamente un portone per lei. Riuscendo ad ottenere dei livelli di clamore e popolarità davvero impressionanti. Da una bellezza incredibile e un carattere forte e determinato, la simpaticissima Casalegno vanta di un curriculum ricco di esperienze lavorative più che incredibili. Ecco, ma cosa cosa sappiamo esattamente su di lei? Tralasciando questo aspetto professionale e lavorativo, che come vedete è noto a tutti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Magari, volete conoscere tutti i dettagli sulla sua vita privata? Tranquilli, ci pensiamo noi! Di seguito, infatti, vi riproponiamo tutti gli amori che, nel corso della sua vita, ha avuto la bellissima Elenoire. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sapete proprio tutto della vita privata di Elenoire Casalegno?

Modella, conduttrice, attrice ed opinionista: insomma, chi più ne ha, più ne metta. Approdata nel mondo dello spettacolo proprio calcando diverse passerelle, in un vero e proprio batter baleno, Eleonoire Casalegno si lascia amare ed appezzare dal pubblico italiano. Tanto è vero che, ancora adesso, resta una delle più grandi personalità della televisione nostrana. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su di lei? Dal punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, conosciamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Dal punto di vista ‘intimo’ o per meglio dire ‘privato’, cosa occorre sapere? Attualmente, la bellissima Elenoire Casalegno è impegnata oppure no? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Quello che, però, possiamo dirvi è che la vita privata della conduttrice televisiva è davvero molto intensa. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi! Procediamo con ordine. La prima relazione degna di nota avviene intorno la fine degli anni ’90. È esattamente nel 1999 che la bella Casalegno intraprende una relazione con Dj Ringo. E diventa mamma per la prima volta della bellissima Swami. Nel 2014, convola a nozze con il direttore di Rete Quattro. Ma, subito dopo la sua partecipazione al GF Vip, il loro matrimonio naufraga. Dopo quest’ultima relazione, sembrerebbe che la Casalegno abbia intrapreso, sempre intorno al 2018, un’altra relazione. Ma anche questa, da come si legge, è terminata.

Attualmente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo se Elenoire Casalegno sia single oppure no. Noi, ovviamente, le auguriamo di trovare l’amore della sua vita. E che, soprattutto, le duri per sempre.