L’ex tronista di Uomini e Donne torna in tv in qualità di conduttrice! L’annuncio l’ha appena dato lei stessa sul suo canale Instagram: “Un sogno che si realizza”, racconta.

Dopo esser stata per un po’ lontana dal piccolo schermo, l’ex tronista è pronta a tornare in tv! A Uomini e Donne ha conosciuto Giordano Mazzocchi: correva la stagione 2017/2018 quando i due si sono scelti nel programma di Maria de Filippi. La loro storia è giunta al capolinea dopo circa nove mesi ma prima di lasciarsi la coppia ha partecipato a Temptation Island VIP! Parliamo di Nilufar Addati! La giovane napoletana dopo la sua esperienza in tv nei programmi di Canale 5 si è dedicata ai social ma ora è pronta ad una nuova avventura. Ha appena annunciato attraverso i suoi canali social che sarà la conduttrice di un programma televisivo! Ecco quale.

Uomini e Donne, l’ex tronista diventa conduttrice: “Un sogno che si realizza”, l’annuncio

E’ sempre stato un sogno nel cassetto che finalmente si realizza! Nilufar Addati attraverso il suo canale Instagram ha dato l’annuncio. Da aprile sui canali 132 e 412 di Sky partirà un programma condotto da lei! “Arte in cucina” su Gambero Rosso Hd avrà proprio l’ex tronista come conduttrice.

“Oggi primo giorno di riprese! (che emozione 😭)Cercherò di portarvi con me nei backstage delle puntate! Gireremo tante città italiane e incontreremo tanti personaggi interessanti. Poter parlare di cucina in un programma televisivo è un sogno che si realizza! Da aprile sui canali 132 e 412 di Sky Italia ! Ora vi lascio, corro a registrare!” ha scritto come didascalia nell’ultimo post pubblicato poche ore fa.

Lo show racconta storie di artisti, chef e passione: “Protagonisti del mondo dell’arte, della cucina e del vino si raccontano in un incontro fatto di ispirazione e contaminazione” recita la trasmissione. Nilufar è davvero eccitata, non vediamo l’ora di vederla in tv!