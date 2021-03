Francesco Paolantoni è un attore amatissimo dal pubblico, un comico talentuoso e richiestissimo: l’immagine dolcissima del passato, emozionante ricordo

Talentuoso attore, simpaticissimo comico, personaggio amatissimo dell’intrattenimento italiano. Francesco Paolantoni è nato nel 1956 a Napoli e fin da giovanissimo si cimenta nella recitazione, focalizzandosi sul teatro. Lavora con alcuni nomi iconici della commedia napoletana, come Vincenzo Salemme. Approda poi anche in televisione. Lo vediamo, ad esempio, nelle vesti di “Cupido” in Indietro tutta!, fino ad arrivare alla Gialappa’s Band, nella trasmissione “Mai dire gol”. Seguono “Quelli che il calcio” e “L’ottavo nano”. Poco dopo, il debutto sul grande schermo con diverse pellicole. Con “Liberate i Pesci!” riceve una candidatura al Nastro d’Argento, prestigioso e ambito riconoscimento interpretativo. Negli ultimi mesi lo abbiamo visto come ospite fisso a “Stasera tutto è possibile”, programma condotto da Stefano De Martino. Tramite il suo profilo Instagram ufficiale, Francesco Paolantoni è solito condividere immagini e video che sono lo specchio della sua grande simpatia: qualche tempo fa ha postato un’immagine dolcissima del suo passato. Scopriamo insieme di che si tratta!

Francesco Paolantoni, lo scatto dolcissimo del suo passato

Irriverente, brillante, simpaticissimo: Francesco Paolantoni riesce sempre a regalare momenti di grande divertimento al pubblico. Il suo talento gli consente di dominare il palco e tenere sempre alta l’attenzione dei telespettatori e l’ironia che lo contraddistingue è un vero e proprio marchio di fabbrica. Tramite il suo profilo Instagram, diverso tempo fa, l’artista ha condiviso un’immagine dolcissima, un ricordo emozionante del suo passato. Nello scatto che vi mostreremo, Francesco Paolantoni era piccolissimo, un bimbo adorabile insieme al suo affascinante papà. Un paio di anni fa, ospite di “Vieni da me”, l’attore aveva parlato proprio di suo padre, mancato quando lui era ancora molto giovane, commosso. Di seguito, la foto condivisa dall’artista di lui piccolissimo tra le braccia del padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Paolantoni (@francescopaolantoni)

Un’immagine davvero emozionante e pregna di dolcezza che ha riscosso una pioggia di complimenti da parte dei fan del talentuoso attore.