Alfonso Signorini a pochi giorni dalla fine del GF VIP 5 ha commentato l’esperienza vissuta ed ha regalato qualche sua opinione sul percorso dei VIP. Arriva un commento a sorpresa.

La quinta edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa da poco con la vittoria dell’influencer milanese Tommaso Zorzi. Abbiamo seguito con piacere ed attenzione quest’ultima edizione che è durata più a lungo del solito! I Vipponi hanno fatto compagnia agli italiani costretti a restare in casa per via dell’emergenza Coronavirus. I concorrenti del GF VIP ci hanno regalato tante emozioni, tante sorprese, tanti colpi di scena: il conduttore Alfonso Signorini è davvero felice per come è andata l’edizione in cui ha vinto Tommaso. “Con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento che mi auguro lo porterà lontano” ha commentato il presentatore ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Signorini ha parlato del suo GF VIP concluso, ha svelato tanti retroscena e pensieri sull’edizione del reality. Ecco le sue parole.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF VIP, commento a sorpresa di Alfonso Signorini: “Mi ha deluso”

Alfonso Signorini in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo GF VIP 5 concluso da poco. Il conduttore ha commentato la vittoria di Tommaso Zorzi definendolo un giovane intelligente, ironico, cinico e con un grande talento! Signorini ha svelato di aver sempre fatto il tifo per Pierpaolo Pretelli, arrivato secondo! “Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica. Loro tre erano i miei preferiti” ha spiegato Alfonso.

Il conduttore, a sorpresa, ha rivelato chi l’ha deluso maggiormente: “Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”. La giovane ex gieffina ed ex protagonista di Temptation Island non ha avuto un percorso come Alfonso avrebbe desiderato. Le parole di Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni le riporta il portale ComingSoon.