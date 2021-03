Un gesto a sorpresa ha lasciato tutti senza parole: due ex concorrenti del GF VIP sono in via di riavvicinamento? E’ successo tutto pochi minuti fa: nessuno se l’aspettava!

Nel reality show più amato dagli italiani, il Grande Fratello VIP, è nato un rapporto davvero speciale tra due donne, protagoniste della quinta edizione. Parliamo dell’amicizia particolare tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Negli ultimi giorni prima che finisse il reality, qualcosa tra loro sembrava essersi rotto: la nomination della brasiliana, le continue liti ed altri piccoli particolari sembravano avessero allontanato le due ‘amiche’. Una volta uscite dal programma altri indizi hanno fatto capire che il clima era davvero teso: l’attrice non ha voluto fare l’intervista doppia insieme a Dayane a Verissimo! Qualcosa è cambiato? Forse sì: negli ultimi minuti la Cannavò ha pubblicato un IG story davvero sorprendente. Guardiamola insieme!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF VIP, gesto a sorpresa: è accaduto pochi minuti fa, nessuno se l’aspettava

Pochi minuti fa Rosalinda Cannavò ha attirato l’attenzione dei ‘Rosmello’ e di tutti i fan del famosissimo reality che si è concluso pochi giorni fa. L’ex gieffina ha pubblicato un IG story davvero sorprendente. C’è aria di riavvicinamento tra lei e la modella brasiliana? L’attrice ha pubblicato un collage di quattro foto in cui è insieme a Dayane: “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, lasciare indietro quello che non serve” è la dedica scritta per la sua amica conosciuta nel GF VIP.

Potrebbe essere questo il primo passo verso la ‘pace’ definitiva tra le due ex protagoniste del Grande Fratello VIP? Sembrava essersi rotto il completamente il filo che le teneva unite: così non è, a quanto pare entrambe sono ancora molto legate ed hanno voglia di chiarire! Come reagirà Dayane a questo gesto speciale arrivato proprio da Rosalinda? Vi teniamo aggiornati!