Giusy Ferreri è oggi un’amatissima cantante, ma ricordate dove l’abbiamo vista in passato? Proprio in quel talent.

In questi anni siamo stati travolti dalla sua musica, Giusy Ferreri ha conquistato proprio tutti con la sua voce. Potente e immensa, ci avvolge continuamente portando a provare emozioni travolgenti. Ha partecipato tre volte al Festival Di Sanremo, esattamente nel 2011, nel 2014 e nel 2017, portando i brani Il mare immenso, Ti porto a cena con me e Fa talmente male. Ogni volta, l’artista ha letteralmente fatto esplodere il palco dell’Ariston. Giusy è una cantante che ha alle spalle un successo incredibile, grazie alla sua voce è riuscita ad arrivare molto in alto, scalando le classifiche musicali. Ebbene, oggi il suo talento è conosciutissimo, tutti siamo ammaliati dalle sue canzoni, decisamente bellissime. Ma ricordate dove l’abbiamo vista? Precisamente a quale talent show ha partecipato? Ebbene, ve lo sveliamo noi!

Giusy Ferreri, ricordate dove l’abbiamo vista? E’ stata concorrente proprio in quel talent show

Artista dal talento straordinario, Giusy Ferreri non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Siamo stati ammaliati e avvolti in questi anni dalla sua musica, che ogni volta, ha scalato le classifiche musicali. Oggi, come abbiamo già manifestato, la cantante ha raggiunto un grande successo, ma ricordate in quale talent l’abbiamo vista? Ebbene, l’artista nel 2008 ha partecipato alla prima edizione di X Factor, dove viene notata dal giudice Simona Ventura e da Cristiano Malgioglio. Giusy riesce a conquistare il pubblico, e si classifica seconda. Una volta terminato il percorso all’interno del talent, la sua notorietà diviene sempre più forte, fino ad esplodere completamente.

La cantante, in questi anni, ha calcato numerosi palchi, conquistando ogni volta i suoi ascoltatori. Come abbiamo anticipato, ha partecipato al Festival di Sanremo per tre edizioni, con i suoi meravigliosi brani, Il mare immenso, Ti porto a cena con me e Fa talmente male, facendo, ogni volta, esplodere l’Ariston con la sua voce. Questa sera, martedì 9 marzo, l’artista sarà presente su Rai 1 nel programma Non sono una signora, che vede al centro dell’attenzione lei, la mitica Loredana Bertè, che ci avvolgerà con la sua musica, insieme ad altri amatissimi artisti. Sarà sicuramente una serata all’insegna delle emozioni.