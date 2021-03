In onda stasera su TV8, la discussa intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan: la commentatrice social sarà un’ex gieffina.

Le inedite confessioni fatte da Harry e Meghan ai microfoni della CBS hanno iniziato da giorni a far discutere. La chiacchieratissima intervista ha sconvolto l’opinione pubblica e sarà trasmessa per la prima volta in Italia proprio questa sera su TV8 alle 21:30. I Duchi di Sussex hanno deciso di scoperchiare ‘il vaso di Pandora’ e raccontare la loro versione delle vicende che hanno caratterizzato questi ultimi anni della Royal Family. Sono stati così rivelati particolari inediti, destinati sicuramente a restare nella storia proprio come l’intervista rilasciata da Lady Diana anni fa. Per quanto riguarda la parte social, TV8 ha scelto a sorpresa una commentatrice di cui si è parlato moltissimo in questi mesi data la sua partecipazione al GF Vip 5. Scopriamo di chi si tratta.

L’intervista ad Harry e Meghan stasera su TV8: sarà proprio lei a commentare

Grande attesa quindi per la puntata speciale “CBS presents Oprah with Meghan and Harry” che verrà trasmessa in Italia tra pochissimo in esclusiva su TV8. E sapete chi ci sarà a commentare via social? Ebbene, la scelta del canale è ricaduta su un’ex concorrente del GF Vip 5, che continua a dividere il pubblico anche fuori dalla casa di Cinecittà. Indovinato di chi parliamo? Di Giulia Salemi, attualmente legata all’ex coinquilino Pierpaolo Pretelli. Una coppia tanto amata quanto contestata, ma sicuramente grande protagonista dell’edizione del reality Mediaset. In queste ore, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, l’influencer italo iraniana ha annunciato che sarà lei ad occuparsi della parte social del evento. “Torniamo a parlare di vita reale, di famiglia reale, di coppia dell’anno… non siamo io e Pierpaolo ahime! Bensì Meghan e il principe Harry” – dice Giulia Salemi nel video – “Stasera andrà in onda in esclusiva su TV8 alle 21.30 la loro intervista con Oprah Winfrey dove riveleranno tutta la verità sull’abbandono della Casa Reale, del titolo… Io sono ovviamente super curiosa, da buona comare quale sono e twitterò come una pazza! Ci vediamo dopo su Twitter, twittate con me!”.

