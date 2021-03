Protagonista dello speciale “Non sono una signora” in onda stasera su Rai 1, Loredana Bertè non è solo una cantante: sapete cosa faceva prima?

In onda questa sera 9 marzo su Rai 1, lo spettacolo “Non sono una signora” condotto da Alberto Matano e dedicato alla grandissima Loredana Bertè. Un’artista che ha saputo segnare un’epoca e le cui canzoni sono diventate un simbolo della musica italiana. Nata a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) il 20 settembre 1950, Loredana Carmela Rosaria Bertè (questo il suo nome completo all’anagrafe) ha altre tre sorelle, tra cui la compianta Mia Martini, alias Domenica. Dopo un’infanzia segnata da un padre violento e una madre assente, Loredana frequenta l’Istituto d’Arte e proprio in quel periodo inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ciò che non tutti sanno è che non è stata sempre e solo una cantante: nel suo passato troviamo anche un’altra forma d’arte, ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Loredana Bertè, cosa faceva prima di diventare famosa: non tutti lo sanno

La carriera di Loredana Bertè inizia quindi verso la fine degli anni ’60. Il suo avvicinarsi alla musica però in un primo momento non avviene nel canto, ma riguarderà il ballo. Sì, perché la Bertè è stata una ballerina in passato! Evidentemente doveva essere anche brava perché il suo talento l’ha portata a partecipare a famosi programmi in tv e in radio, come “Bandiera Gialla” e “Stasera Rita!”. Ha poi lavorato nel corpo di ballo di un locale famosissimo, addirittura il Piper Club. Proprio nello storico locale romano avviene l’incontro con Renato Zero. La sua bravura la porta a partecipare all’edizione italiana del musical “Hair” del 1969 arrivando perfino in Messico. Insomma, un’artista a tutto tondo: nel 1970 Loredana e la sorella Mia Martini cantano insieme al cantante brasiliano Chico Buarque de Hallanda e vengono notate da RCA, l’etichetta discografica di Chico. Da allora i successi per lei si sono susseguiti e ancora adesso è un’artista amatissima, i cui brani sono intramontabili.

Non perdetevi l’appuntamento con Loredana Bertè stasera su Rai 1!