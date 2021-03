Avete mai visto la mamma di Maluma? La somiglianza tra madre e figlio è davvero incredibile: ecco la fotografia della signora Marlli.

Il suo nome è Juan Luis Londono Arias ma per tutti è Maluma! La star mondiale è un cantautore che fa ballare milioni di persone con le sue hit! Ha vinto un Latin Grammy Award ed è, ad oggi, uno dei cantanti latini di maggior successo nel mondo! E’ nato a Medellin il 28 gennaio 1994: sapete che prima di entrare nel mondo della musica, era un appassionato di calcio? Ha praticato infatti lo sport per 8 anni di seguito: ha ricoperto le divisioni inferiori nelle squadre Atletico Nacional e Equidad Club Deportivo! A 15 anni ha composto la sua prima canzone, No quiero, e da lì a poco ha capito che avrebbe avuto successo. Il suo nome artistico Maluma è nato dalla combinazione dei nomi di sua madre, suo padre e sua sorella. Juan Luis Londono Arias è molto legato alla sua famiglia: avete mai visto sua mamma? La somiglianza è davvero incredibile! Vi mostriamo una foto.

Maluma, avete mai visto sua mamma? La somiglianza è incredibile

Juan Luis Londono Arias, conosciuto da tutti come Maluma, è nato nella città colombiana di Medellin da papà Luis Londono e mamma Marlli Arias! E proprio di quest’ultima che vi parliamo: la somiglianza tra madre e figlio è davvero incredibile. Ma dove l’abbiamo vista? Sul suo profilo Instagram il cantante latino ha pubblicato uno scatto di mamma Marlli! In occasione della festa delle donne, Maluma ha scritto delle parole davvero bellissime per lei: “Questa donna rappresenta tutto per me, rappresenta l’amore che ho per le donne della mia vita, del mio ambiente. E’ il mio inizio e la mia fine ed è per questo che voglio rendere omaggio a voi donne con questo post. Dio vi benedica tutte e vi ringrazio per essere la forza trainante, l’esempio e la musa della mia vita. Buona festa delle donne, soprattutto a te mamma. Ti amo“. Ecco com’è la mamma di Maluma:

La donna ha un canale Instagram dove pubblica scatti di sé ed insieme alla sua famiglia!