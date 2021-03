E’ stato per anni l’amatissimo Pedro in Paso Adelante: com’è cambiato oggi l’attore Pablo Puyol e cosa ha fatto dopo il telefilm.

Chi di voi non ricorda il telefilm Paso Adelante? Erano i primi anni Duemila, precisamente il 2002, quando fu trasmessa la prima puntata in Spagna. Il successo riscosso dalla serie fu talmente grande da essere proposta negli anni successivi in tanti altri Paesi europei e non. D’altronde, come non amare le avventure di quel gruppo di ragazzi e ragazze che sognavano di sfondare nel mondo dello spettacolo? A fare da sfondo alle loro storie era infatti una scuola di ballo, canto e recitazione di Madrid. Pedro, Lola, Ingrid, Rober, Jeronimo, tutti questi personaggi sono entrati nel cuore del pubblico che ancora oggi li ricorda con affetto. Scopriamo che fine ha fatto ad esempio l’attore Pablo Puyol: interpretava Pedro Salvador, lo ricordate?

Pablo Puyol, com’è e cosa fa oggi l’attore di Paso Adelante

Nella fortunata serie spagnola, Pedro era il classico ‘rubacuori’. Non tutti sanno che nella vita reale Pablo Puyol ha vissuto un amore con una collega del cast , Dafne Fernandez la quale prestava il volto al personaggio di Marta. L’attore, molto famoso in Spagna, ha studiato alla scuola di arte drammatica di Malaga, formandosi anche nel canto e nel ballo. Insieme a Beatriz Luengo, Monica Cruz, Miguel Angel Muñoz ed altri, ha formato il gruppo musicale UPA Dance, scioltosi nel 2004. Ma cosa ha fatto in tutti questi anni Puyol? L’attore ha continuato a far parte del mondo artistico: è stato infatti una comparsa in molti film e serie tv del suo paese natale. Inoltre, grazie alla sua bravura, fu scelto nel 2007 per far parte del musical La Bella y la Bestia, dove interpretava il ruolo del malvagio Gaston. Dal suo profilo Instagram si può notare che Pablo porta benissimo i suoi 45 anni. Atletico e in perfetta forma, non è poi così cambiato rispetto ai tempi di Paso Adelante.

Gli facciamo quindi i complimenti e speriamo di rivederlo presto in tv anche in Italia.