Rosalinda Cannavò sbotta sui social: “Finirà mai questa cattiveria”, cos’è successo all’amata attrice.

Sono trascorsi pochissimi giorni al termine del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, arrivato alla finalissima con Pierpaolo Petrelli. Il reality è stato travolto da un incredibile seguito, infatti, ha avuto ascolti record. Il successo è dovuto certamente ai vip che hanno fatto parte di questa esilarante edizione. A spiccare tra i protagonisti del Gf Vip, non possiamo non citare Rosalinda Cannavò, che in questi mesi ci ha avvolto con la sua spontaneità. Attrice che in questi anni ci ha abbracciato con le sue numerose interpretazioni, in cui ha mostrato un talento straordinario. Oltre ad essere talentuosa, la sua bellezza non passa mai inosservata, viso angelico e sguardo elegante e profondo, Rosalinda ha davvero conquistato tutti con la sua avvenenza. Sappiamo, il suo percorso all’interno della casa è stato decisamente altalenante, l’attrice si è mostrata completamente. Una volta uscita, è stata travolta dall’amore dei suoi tantissimi fan, ma non sono mancate anche le critiche nei suoi confronti, inopportune e irriverenti. Ebbene, da qualche ora, Rosalinda ha espresso la sua sui social: “Finirà mai questa cattiveria…”

Abbiamo apertamente manifestato il talento, evidente, della bellissima Rosalinda Cannavò, che in questi anni ci ha immerso nelle sue incredibili e sorprendenti interpretazioni. Attrice giovanissima, ha già alle spalle una carriera pienissima, e ricca di successi. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha mostrato una donna dalla profonda sensibilità, e dal grande carattere. Il suo percorso è stato travolto da alti e bassi, ma nonostante tutto, è andata avanti, mostrando tanta forza. Il GF Vip è terminato, e Rosalinda, come gli altri ‘vipponi’, sono tornati alla ‘realtà’. Come sappiamo, i vip sono avvolti dall’amore del pubblico, ma le critiche non mancano mai, purtroppo. E’ quello che è successo alla bellissima Cannavò, che con un messaggio social ha espresso il suo pensiero: “Finirà mai questa cattiveria, nei miei confronti, della mia famiglia e delle persone a cui tengo?”.

A quanto pare, la meravigliosa attrice ha ricevuto parole inadeguate, ‘cattiveria’, come lei ha scritto in una storia, e nelle successive, ha mostrato un messaggio in cui veniva criticato il suo aspetto, rispondendo a tono. Ovviamente, l’ex concorrente ha anche voluto esprimere il suo amore per tutti coloro che continuano a sostenerla ed appoggiarla.