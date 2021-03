Tommaso Zorzi ha ricevuto un’inaspettata sorpresa: il vincitore del Grande Fratello Vip ha mostrato tutto sui social.

Ha trionfato al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi in questi mesi è stato al centro dell’attenzione del pubblico per la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Un percorso attraversato da momenti travolti dall’emozione, e momenti di grande turbamento. Nel reality ha stretto un forte legame con molti suoi compagni di avventura, ma in particolar modo con Francesco Oppini e Stefania Orlando. Sembra proprio, però, che questo forte rapporto nato all’interno della casa stia continuando ad esistere. Infatti, i tre si sono mostrati insieme, ed hanno letteralmente mandato in tilt il web, dato che hanno formato un ‘trio’ amatissimo. Tommaso è stato travolto dall’amore dei telespettatori, i suoi fan sono decisamente aumentati. Su instagram, in questi ultimi giorni, ha mostrato ai suoi follower vari momenti delle sue giornate. Da pochissimo, il vincitore del Gf Vip ha ricevuto un’inaspettata sorpresa.

Magnifica sorpresa, Tommaso Zorzi l’ha appena mostrato: cos’è successo

Come abbiamo espresso, Tommaso Zorzi è stato travolto in questi giorni dall’amore del pubblico, che l’ha abbracciato con numerosi messaggi. All’interno della casa del Grande Fratello Vip ha conquistato proprio tutti, con la sua personalità tanto spumeggiante ha contornato l’atmosfera del reality. Impossibile dimenticare il GF Late Show, dove Tommaso ha dato il meglio di sè, portando avanti un momento davvero esilarante, che ha visto protagonisti anche gli altri vipponi. Ebbene, una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, Zorzi è ritornato attivo sui social. Proprio su instagram, il vincitore del Gf Vip ha mostrato da qualche ora, la sorpresa che si è trovato una volta rientrato. Infatti, in casa ha ricevuto dei fiori e un bonsai, senza però alcun riferimento sulla persona che ha fatto questo bellissimo dono.

Ha però ricevuto un biglietto ad un terzo mazzo di fiori, che al momento non ha ancora mostrato. Ebbene, una bellissima sorpresa per Tommaso, sicuramente sarà stato avvolto da tanto stupore. L’ex concorrente è riuscito a conquistare, grazie alla sua scoppiettante personalità, tanto schietta e solare, ma dalla profonda sensibilità, l’amore del pubblico, che l’ha così portato alla vittoria del reality.