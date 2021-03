Uomini e Donne anticipazioni 9 marzo 2021: ecco cosa accadrà nell’appuntamento di oggi del dating show più amato del pomeriggio!

Oggi, martedì 9 marzo alle 14.45 è in programma un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è uno dei più longevi della televisione italiana: ogni giorno trattiene milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo per seguire i percorsi dei protagonisti. Ieri, 8 marzo, abbiamo assistito alla sfilata dei Cavalieri del Trono Over, ad una discussione tra Maurizio Giaroni, Maria Tona e Gianni Sperti. Maurizio ha litigato anche con Gemma Galgani nella prima puntata della settimana: cosa succederà oggi? Vi sveliamo le anticipazioni della puntata che andrà in onda, come di consueto, su Canale 5 a partire dalle ore 14.45!

Uomini e Donne, Anticipazioni 9 marzo: Gero conquista tutte, Gemma e Cataldo in crisi?

Cosa succederà nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Le anticipazioni rivelano che Gemma Galgani dovrebbe accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Cataldo, il Cavaliere con cui ha cominciato una frequentazione. Nell’appuntamento di oggi la Dama di Torino potrebbe fare un passo indietro: potrebbe raccontare che non ha gradito alcune ‘attenzioni’ che il Cavaliere le ha rivolto durante una cena. Cataldo potrebbe insistere per farle cambiare idea: potrebbe chiederle di uscire ancora, cosa deciderà Gemma? Accetterà o deciderà di chiudere la frequentazione?

Gero Natale conquista tutte: nella puntata che andrà in onda oggi, 9 marzo, il Cavaliere del Trono Over potrebbe conoscere nuove donne che hanno deciso di partecipare al programma per incontrarlo. Nell’appuntamento di oggi Maria De Filippi potrebbe ritagliare anche uno spazio per il Trono Classico: potrebbe dedicarsi a Massimiliano, Giacomo e Samantha che sono alle prese con le prime conoscenze. Non è da escludere che la redazione possa decidere di affrontare tema Riccardo e Roberta: le anticipazioni aprono diversi argomenti, siamo certi che alcuni di questi citati fino ad ora saranno i protagonisti della puntata di oggi! Aspettiamo le 14.45 per assistere ad una nuova puntata, ricca di sorprese.