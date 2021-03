Uomini e Donne, una coppia pronta al grande passo: di chi si tratta

Una coppia nata negli studi di Uomini e Donne è pronta al grande passo: di seguito vi diciamo di chi si tratta

Uomini e Donne è il dating show più famoso della televisione italiana. Il programma va in onda dai primi anni duemila ed è una delle punte di diamante della rete del Biscione. Ogni anno colleziona ascolti straordinari e per la concorrenza diventa insostenibile il confronto. Il merito ovviamente è della conduttrice Maria De Filippi, che ha saputo creare un format vincente e longevo. Nel corso degli anni si sono formate tantissime coppie negli studi televisivi. Alcune si sono lasciate dopo un po’, altre invece sono arrivate addirittura all’altare. Di recente, una coppia nata proprio nel programma di Maria De Filippi pare sia pronta al grande passo. Di seguito vi diamo maggiori informazioni.

Uomini e Donne, una coppia pronta al grande passo

Una coppia nata negli studi di Uomini e Donne sarebbe pronta al grande passo. Stiamo parlando di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La loro storia è stata molto tormentata. Il corteggiatore rifiutò di essere con la tronista dal programma, salvo poi ricredersi dopo un po’ di tempo. Ad oggi, i due, nonostante abbiano vissuto alcuni periodi di crisi, come in tutte le coppie, sono più uniti che mai. Andrea avrebbe preso una decisione importante, sia per il suo futuro che per quello di Teresa e della coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA DAL CORSO (@andreadalcorso)

L’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ha comunicato la sua decisione sui social, scrivendo: “La Musica abbatte ogni distanza, un po’ come l’Amore. E proprio su questo ponte ti dico che abbatterò una volta per tutte la nostra distanza. Presto insieme nella magica Roma”. L’ex corteggiatore dunque pare abbia deciso di lasciare il suo Veneto per trasferirsi a Roma e convivere insieme alla sua fidanzata. I due potranno finalmente vivere la quotidianità tanto desiderata.