Ospite qualche tempo fa a Verissimo, il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina ha raccontato di aver fatto uso di droghe in passato.

In un’intervista a Verissimo dello scorso febbraio, Francesco Sarcina ha raccontato una parte del suo passato segnata dall’uso di droghe. Una rivelazione dolorosa, ma importante per il cantante e utile per chi l’ha ascoltata. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’artista si è aperto a 360 gradi: “Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi sono arrivati dopo, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio”. Il cantante, ex marito di Clizia Incorvaia, ha parlato anche di come è finito in quel tunnel così drammatico: “Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, non c’è nessuno che viene a salvarti: attiri solo la negatività”. Ma cosa ha spinto davvero Sarcina a sprofondare nella droga? Scopriamo cos’altro ha rivelato nel corso dell’intervista.

Francesco Sarcina, cosa lo ha portato a vivere la drammatica esperienza della droga: il racconto

Sarcina ha poi svelato quale incontro lo abbia spinto nel baratro delle droghe pesanti: “Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione”. La donna purtroppo ha finito per andare in overdose, mentre fortunatamente lui è riuscito a salvarsi. Provvidenziale è stato l’aiuto dell’amico J-Ax, a cui Sarcina ha rivelato di essersi rivolto per ricevere un consiglio su come uscire dal quel labirinto.

Ora che è riuscito a vincere una battaglia così difficile, Francesco Sarcina ha spiegato che forse a spingerlo verso l’uso di sostanze stupefacenti è stato l’allontanamento di sua madre: “Mia madre, dopo una gravidanza interrotta al settimo mese, ha avuto dei momenti molto difficili che l’hanno portata ad andare via di casa. Nel tempo si è portata dentro una condizione psicologica devastante, per la mia famiglia quell’episodio è stato una valanga. Ero un ragazzino quando è se n’è andata, poi l’ho ritrovata dopo qualche anno e quando l’ho rivista ho vissuto emozioni molto contrastanti.