Amici, arriva un clamoroso spoiler: come sarà strutturato il serale di questa nuova edizione, a rivelarlo proprio lei.

Manca sempre meno al serale di Amici, infatti, la prima puntata dovrebbe andare in onda sabato 20 marzo. Il talent show sta conquistando decisamente il pubblico, da anni riscontra un certo apprezzamento, tanto da essere seguitissimo. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta attraversando, sono stati apportati vari cambiamenti. Come sappiamo, i ragazzi vivono insieme nella medesima casetta, e devono organizzare le attività della casa, tra di loro. Questa vicinanza ha portato alla nascita di diversi rapporti, fino allo sbocciare di vere e proprie storie d’amore. Ebbene, come abbiamo svelato, il serale è alle porte, l’ultima puntata è stata registrata, e abbiamo scoperto quali allievi sono riusciti a superare questo step. Ebbene, ma come sarà strutturato il serale? A quanto pare, a svelarlo, indirettamente, è stata proprio Lorella Cuccarini.

Amici, clamoroso spoiler: come sarà strutturato il serale, ci saranno le squadre?

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è alle porte, manca sempre meno. I ragazzi, ballerini e cantanti, hanno dimostrato fin dall’inizio del percorso, di possedere un grande talento, ognuno nel suo ha manifestato a pieno le proprie capacità, conquistando il pubblico da casa. Pochi giorni fa, è stata registrata l’ultima puntata, prima dell’inizio del serale, e abbiamo saputo in anticipo, chi sono gli allievi che sono riusciti a raggiungere questo nuovo traguardo. Ebbene, ogni anno, al serale vengono apportati diversi cambiamenti, in particolare in questa situazione di emergenza sanitaria, molte cose sono state cambiate. Ebbene, un clamoroso spoiler è arrivato proprio da Lorella Cuccarini, l’insegnante di ballo. La maestra, indirettamente, attraverso la pubblicazione di una foto, ha svelato come sarà strutturato, ma chiaramente rivelando solo un particolare. “Entro per la prima volta nello studio del serale di Amici, in attesa di scoprire quanti ragazzi accederanno, e come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro...”, ha riportato in didascalia.

A quanto pare, i ragazzi, come scritto da Lorella, saranno divisi in squadre, o almeno così dovrebbe essere. Ovviamente, non abbiamo la certezza di questo spoiler. Lo scopriremo soltanto guardando Amici-Il Serale. Noi siamo pronti, e voi?