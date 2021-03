Angelica Massera, ricordate dove l’abbiamo vista in passato? L’inviata di Striscia la Notizia ha partecipato proprio in quel programma.

La stiamo vedendo nei panni di inviata di Striscia La Notizia, Angelica Massera non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è pienissima, infatti, ha iniziato quando era molto giovane la sua proficua attività. Era nel 2005, quando la Massera ha avuto il suo debutto, esattamente sul piccolo schermo con Pippo Baudo, in ‘Sabato italiano’. Angelica ha lavorato con grandissimi personaggi del mondo dello spettacolo; e pochi sanno che è anche una sommelier professionista. Si è fatta conoscere al pubblico per la sua forte simpatia, infatti, sono ormai noti i suoi divertentissimi video ‘Vita da mamma‘. Ebbene, l’inviata di Striscia è stata presente in numerosi programmi, ma esattamente, vi ricordate dove l’abbiamo vista? Proprio nell’amatissima trasmissione.

Angelica Massera, dove l’abbiamo vista qualche anno fa? Ha partecipato proprio in quel programma

E’ sicuramente una delle inviate di Striscia la Notizia più amate in assoluto. Angelica Massera è apprezzata per la sua simpatia sempre presente, che abbraccia completamente i telespettatori. Soltanto l’anno scorso, nel 2020, le sue imitazioni della ministra dell’istruzione Lucia Azzolina hanno raggiunto milioni di visualizzazioni su Youtube e su Facebook. Come abbiamo anticipato, l’inviata di Striscia ha iniziato la sua carriera quando era giovanissima. Attrice e conduttrice, pochi sanno che la romana è anche una sommelier professionista: eravate a conoscenza di questo retroscena della sua vita? Proprio così, la bellissima Massera possiede davvero un talento poliedrico. Ma chi chiediamo, ricordate dove l’abbiamo vista in passato? Angelica ha anche partecipato ad un amatissimo programma, ricordare quale? A quanto pare, la donna è stata anche tra i protagonisti di Avanti Un altro, qualche anno fa, in veste di Web star, anche se, sotto ad un video che lei ha pubblicato sul suo profilo instagram, ha scritto che si è trattata di una breve esperienza (com’è qui possibile vedere).

Sicuramente, sono molti i telespettatori che ricordano la sua presenza nella seguitissima trasmissione televisiva, che vede il timone di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, e che da anni conquista il pubblico avvolgendoli con una travolgente e simpatica atmosfera. A quanto pare, Angelica Massera ha toccato numerosi studi, e ogni volta, ha manifestato la sua solare personalità.