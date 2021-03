Anna Tatangelo, l’annuncio che tutti aspettavano: le sue parole

L’annuncio di Anna Tatangelo che tutti aspettavano: di seguito vi riportiamo le parole della cantante sui social

Anna Tatangelo è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Inizia la sua da giovanissima, ad appena quindici anni, quando vince Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Il suo successo è merito soprattutto di Gigi D’Alessio, divenuto poi suo compagno. Il sodalizio con il cantautore napoletano è nato con il brano “Ragazza di periferia“. D’Alessio scrisse per lei questo brano, che si classificò al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. I due sono stati legati dal 2005 al 2020. La coppia ha avuto anche un figlio, Andrea. Il 3 marzo 2020, però, la coppia ha annunciato sui social la fine della loro relazione. Tra loro pare che adesso sia rimasto uno splendido rapporto. Entrambi hanno deciso di rifarsi una vita.

Anna Tatangelo, splendido annuncio sui social: le sue parole

È un periodo prolifico per Anna Tatangelo. Dopo il duetto con Geolier nel brano Guapo e quello con Gemitaiz, la cantante è pronta per tornare in pianta stabile nella scena musicale italiana. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato uno splendido annuncio sui social. La Tatangelo ha dato il buongiorno ai suoi seguaci con una foto in accappatoio (sempre molto seducente) e poi ha aggiunto: “Doccia, caffè e via! C’è un disco da chiudere“. È sicuramente l’annuncio che tutti aspettavano. La Tatangelo, com’era presumibile, sta lavorando ad un nuovo disco e con grande probabilità sarà pubblicato molto presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La Tatangelo ha affidato il suo annuncio ai social, dove è molto seguita. Solo su Instagram, infatti, la cantante originaria di Sora può contare su quasi due milioni di seguaci. Un numero che sicuramente fa invidia a molte colleghe. Le sue foto, inoltre, sono sempre piene di like e le sue stories ottengono sempre molte visualizzazioni.