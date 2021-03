Sapete chi è il marito di Carolina Crescentini? E’ il famosissimo cantautore Motta: ha partecipato a Sanremo nel 2019.

Classe 1980, romana: Carolina Crescentini è una delle attrici più seguite ed apprezzate in Italia. Ha iniziato la sua carriera da attrice dopo essersi diplomata al Centro sperimentale di cinematografia nel 2006, con piccoli ruoli a teatro ed al cinema. Ha partecipato in primis a Carabinieri – Sotto Copertura, la mini serie in onda su Canale 5. Si è fatta conoscere e con il tempo è diventata un’attrice richiesta, amata e seguita! La vediamo nel film ‘La bambina che non voleva cantare’, in onda su Rai Uno, in prima serata, mercoledì 10 marzo 2021. Ma che sappiamo della vita privata di Carolina Crescentini? Nel 2019 ha sposato il famosissimo cantautore! Vi parliamo di lui e del loro amore!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Carolina Crescentini, sapete chi è suo marito? E’ un famosissimo cantautore

Chi è il marito di Carolina Crescentini? La famosissima attrice italiana nel 2019 ha sposato Francesco Motta, noto cantautore e musicista italiano. Nato a Pisa nel 1986, nel 2006 ha fondato il gruppo Criminal Jokers: nel suo gruppo era paroliere, cantante e batterista. Ha esordito con la sua band nel 2010 ed insieme al gruppo ha dato vita a due album. Nel 2016 ha deciso di proseguire per la sua strada staccandosi dal gruppo: il 18 marzo di quell’anno uscì il suo primo singolo ‘La fine dei vent’anni’. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Dov’è L’Italia’: nella serata dei duetti vinse con la sua esibizione insieme a Nada. Il brano presentato a Sanremo era tra i candidati, nel 2019, per la Targa Tenco nella categoria ‘Canzone singola’.

Francesco Motta e Carolina Crescentini sono legati sentimentalmente dal 2017: nel 2019 sono convolati a nozze. Sul profilo Instagram del cantante c’è una magnifica fotografia di coppia, con una didascalia dolcissima. In occasione del loro anniversario di matrimonio, Motta ha aggiunto questo post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Motta (@mottasonoio)

“Dopo un anno così assurdo insieme a te sono ancora più certo di essere la persona più fortunata del mondo ad averti accanto. Auguri amore” sono le parole scritte per la sua dolce metà.