Eleonora Giovanardi si è fatta conoscere sul piccolo schermo grazie al film Quo Vado?, ma chi è realmente? Andiamo a conoscere insieme la sua vita.

È un’attrice italiana, Eleonora Giovanardi, che ha conquistato il pubblico del piccolo schermo grazie al film Quo vado? a fianco di Checco Zalone. Pellicola che ha incassato 22 milioni di incassi, un vero e proprio record per il cinema italiano. È proprio in questo film, infatti, che la bella Eleonora si è fatta conoscere al pubblico italiano. Nel film che verrà trasmesso stasera su Canale 5, Eleonora interpreterà Valeria, una bella e intelligente ricercatrice che svolge il suo lavoro con passione e dedizione tra i ghiacciai del Polo Nord. Ed è proprio di lei che il comico pugliese perderà la testa, innamorandosi al punto tale da abbandonare il desiderio di avere un posto fisso statale. E in effetti, sarà proprio questo il fulcro intorno al quale girerà tutta la trama del film. Nel famoso lungometraggio abbiamo quindi conosciuto Valeria, ma chi è, invece, Eleonora Giovanardi? Cosa sappiamo di lei? Siete curiosi di scoprilo? Ebbene, andiamo a vedere nei dettagli qual è la sua vita privata ma soprattutto come si è formata la sua carriera.

Eleonora Giovanardi? Biografia e carriera

Eleonora Giovanardi, come abbiamo detto poc’anzi, è un’attrice italiana. Nasce a Reggio Emilia, sotto il segno dello scorpione, l’8 novembre del 1982. Padre carrozziere madre neurologa e ha una sorella che fa la veterinaria. La sua arte si è fatta vedere fin da bambina, infatti ha studiato violino al conservatorio, ma è stata anche appassionata di pittura. Subito dopo la laurea in lettere, entra a far parte della scuola di arte drammatica, dove si diploma nel 2008. Ma cosa è successo dopo gli studi? Ebbene, la giovane talentuosa ha debuttato a Milano al piccolo teatro in Donna Rosita a Nubile di Liuis Pasqual. Un’interpretazione che le farà conquistare il premio Golden Graal 2011 come migliore attrice drammatica. Ma la giovane e brillante Giovanardi decide anche di fondare una sua compagnia teatrale. Ed è così che nello stesso anno crea la TAP (teatro d’arte popolare). Un vero successo per un’attrice così giovane ma con tanta voglia di fare. A notare il suo talento è anche Maurizio Crozza, infatti la Giovanardi partecipa al suo fianco nel programma Crozza nel paese delle meraviglie. Il contratto si interrompe proprio quando viene chiamata a girare le riprese per il film Quo Vado? di Checco Zalone datato 2016. Ma il 2016 è un anno davvero prezioso per la giovane attrice, infatti partecipa anche a Natale a Londra dove interpreterà il ruolo di cuoca e Dio salvi la regina . Si rivelerà, inoltre, fondamentale per la sua carriera, il premio come miglior attrice al Roma Web Fest nel 2015, conquistato nella web serie Status. Le sue capacità, e l’esperienza guadagnata sul campo si sono rivelate preziose anche per la filmografia a cui ha preso parte. Ha infatti, interpretato numerosi personaggi in varie pellicole cinematografiche, oltre a quelle citate poco fa, come: Italy amore mio, Status, I soliti idioti, Papàblog, Io ci sono, Non uccidere, Come una madre, La vita promessa, l’Alligatore e diverse altre.

Vita privata e Instagram

Della vita privata di Eleonora non conosciamo molto. L’attrice dagli occhi blu e il sorriso dolce, è infatti molto riservata. Il suo profilo Instagram è ricco di foto che ritraggono l’attrice in giro per il mondo con scatti personali.

Non sappiamo se attualmente sia impegnata in una relazione sentimentale, ma chissà se in futuro non pubblicherà qualche curiosità sui suoi social. Noi non possiamo far altro che seguirla e ammirarla stasera nel film Quo vado? in onda su Canale 5.