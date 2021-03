Volto amatissimo e simbolo dell’intrattenimento italiano, Diego Abatantuono è un uomo dal carisma indiscusso: fascino senza tempo, l’incredibile immagine del passato

Nato a Milano nel 1955, si avvicina da giovanissimo all’ambiente del cabaret, poiché i suoi zii erano proprietari di un locale, il Derby Club, dove sua madre lavorava. Lo stesso Diego Abatantuono vi lavorerà nell’adolescenza, come tecnico delle luci. Il suo talento e la sua indubbia presenza scenica, il carisma che lo accompagna e l’irriverenza comica, lo trasformano presto in un personaggio richiestissimo e di grande successo. Vincitore di tre nastri d’argento, l’artista si è destreggiato nelle vesti di attore, di conduttore, di sceneggiatore e comico, ottenendo sempre un riscontro incredibile di pubblico e critica. Amatissimo e seguitissimo, Diego Abatantuono si tiene in contatto con i fan tramite il suo profilo Instagram ufficiale ed è proprio qui, che diversi anni fa, ha condiviso uno scatto eccezionale del suo passato. Fascino senza tempo, per il talentuoso attore: curiosi di ammirarlo?

Diego Abatantuono, fascino senza tempo: lo scatto del passato

Oltre all’indiscusso talento e al posto speciale che occupa nel cuore del pubblico, Diego Abatantuono vanta un fascino davvero indiscusso. Fascino che lo accompagna fin da giovanissimo. Siamo stati abituati a vederlo, per un lungo periodo, con un paio di baffi davvero singolari e con una folta chioma di riccioli scuri. Oggi, invece, non rinuncia ad una barba ben curata che gli conferisce una raffinata eleganza. Nell’immagine che ha condiviso, invece, alcuni anni fa tramite Instagram, Diego Abatantuono appare senza un filo di barba, con i capelli tagliarti corpi e intento a sorridere con lo sguardo rivolto lontano dall’obbiettivo della fotocamera. Elegantissimo, l’attore è avvolto da un fascino magnetico che lascia davvero senza parole e senza fiato. Ovviamente, sono stati moltissimo i complimenti che hanno inondato lo scatto e, bisogna ammetterlo, tutti meritatissimi. Curiosi di vedere la foto di cui parliamo? Eccola di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Abatantuono (@diegoabatantuono)



Il celebre attore è davvero splendido e da togliere il fiato in questo scatto, non trivate?