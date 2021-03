Eleonora Giovanardi è la bellissima e simpaticissima protagonista de ‘Quo Vado?’, ma dove l’abbiamo vista dopo? Una carriera davvero immensa.

Senza alcun dubbio, il suo volto non vi sarà affatto sconosciuto. Stiamo parlando proprio di Eleonora Giovanardi. O, per meglio dire, la bellissima e simpaticissima Valeria del film ‘Quo Vado?’. Uscito nella sale cinematografiche nel 2016, il film del grande Checco Zalone ha riscosso, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero clamoroso. È proprio per questo motivo che, a distanza di diversi mesi dalla sua pubblicazione, il film viene riproposto, spesso e volentieri, in prima serata. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: appurato che il successo di ‘Quo Vado?’ è stato davvero grandioso, cosa ne sarà stato dei suoi protagonisti? In particolare, dove abbiamo visto la bellissima Giovanardi dopo questo film? Da come si può chiaramente comprendere, dopo aver preso a questo film, l’attrice bergamasca ha letteralmente spiccato il volo. Da quando era un’attrice dedita principalmente a spettacoli teatrali, molto presto, Eleonora ha preso parte a diversi film e a numerose serie televisive. Volete saperne di più? Scopriamo tutti i dettagli.

Eleonora Giovanardi dopo ‘Quo Vado?’, dove l’abbiamo vista?

Cosa sarà successo, quindi, ad Eleonora Giovanardi dopo il successo di ‘Quo Vado?’ La risposta è piuttosto semplice: così come il film e tutto il suo cast, anche la simpaticissima Valeria, la giovanissima donna che conquista il cuore di Checco, ha cavalcato la cresta dell’onda. Dopo questo film, infatti, l’attrice bergamasca si è dedicata anche ad altri film cinematografici. E a diverse serie televisive. A partire, quindi, dalla pellicola, datata 2016, con Lillo&Greg. Intitolata ‘Natale a Londra – Dio salvi la regina’. Fino ‘Non uccidere’, nel 2017, ‘La vita promessa’, nel 2020, e tante altre serie. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la carriera di Eleonora ha letteralmente preso il volo. E, d’altra parte, ammirando con attenzione la sua bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Cosa ne dite? Come potete capire, quindi, Eleonora Giovanardi ha continuato a cavalcare l’onda del successo dopo Quo Vado?. E, diciamoci la verità, il suo successo è davvero tutto meritato. Siete d’accordo?