GF Vip, Alfonso Signorini deluso da Carlotta Dell’Isola: lei replica così alle parole del conduttore del reality show.

Un botta e risposta che non è passato inosservato, quello tra Alfonso Signorini e Carlotta Dell’Isola. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore del GF Vip ha fatto un bilancio sull’edizione del reality che si appena conclusa. E alla domanda sul concorrente che l’aveva maggiormente deluso, Signorini ha fatto proprio il nome di Carlotta. Secondo il direttore di Chi, la Carlotta del GF Vip si è dimostrata diversa da quella spumeggiante vista nell’edizione di questa estate di Temptation Island. La concorrente, infatti, ha partecipato al docu- reality dedicato alle coppie insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino, facendosi notare per la sua battuta sempre pronta e il suo carattere forte. Che. secondo Signorini, non ha tirato fuori nella casa. La Dell’Isola ha deciso quindi di replicare attraverso il suo canale social. Ecco le sue parole.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Alfonso Signorini deluso da Carlotta Dell’Isola: la risposta dell’ex concorrente del reality show

“Non so se la mia carriera televisiva finirà dopo questo flop. Comunque una cosa di certo la so: io sarà sempre me stessa”. È con queste parole che Carlotta Dell’Isola replica alla dichiarazioni di Alfonso Signorini. L’ex concorrente del GF Vip ammette che non avrebbe voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso, ma sottolinea di essere stata assolutamente se stessa nella casa. L’ex gieffina spiega di essere sia quella vulcanica ed “esaurita” vista a Temptation Island, che quella riflessiva e per bene vista al GF. Un reality dove, aggiunge, è entrata a percorso già avviato, sentendosi quasi “ospite” degli altri concorrenti, che riteneva un po’ i “padroni di casa”. In seguito, le parole dell’ex concorrente:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

Parole che non sono passate inosservate, quelle di Carlotta, che ci tiene a specificare di essere stata totalmente se stessa in questo percorso al GF Vip. E voi cosa ne pensate della sua esperienza nella casa più spiata della tv?