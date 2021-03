Gianni Sperti, avete mai visto la sorella dell’opinionista di Uomini e Donne? È bellissima; lo scatto condiviso su Instagram.

È uno dei volti più amati della nostra tv. In coppia con la mitica Tina Cipollari commenta le avventure amorose dei protagonisti di Uomini e Donne. Parliamo proprio di lui, Gianni Sperti, uno dei volti fissi della trasmissione di Maria De Filippi. Schietto e senza peli sulla lingua, Gianni è entrato nel cuore dei fan, che lo seguono con affetto ogni giorno. E non solo in tv: sui social, l’opinionista può contare su una vera e propria schiera di fan. Il suo profilo Instagram conta ben un milione di followers, con i quali condivide foto e video delle sue giornate. E delle persone che ama. Come è accaduto qualche ora fa, quando nelle sue stories è apparso uno scatto della sorella Cinzia. L’avete mai vista? È davvero incantevole.

Gianni Sperti, avete mai visto la sorella del volto di Uomini e Donne? Lo scatto apparso sui social

Gianni Sperti è uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che ogni giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori. L’opinionista è molto amato dal pubblico, che lo segue non solo in tv, ma anche sui social. E proprio attraverso Instagram, Gianni ha sempre trasmesso il suo immenso amore per la sua famiglia, con cui ha un legame fortissimo. Come lo aveva col suo amato papà, scomparso lo scorso dicembre, come annunciato dallo stesso opinionista su Instagram. E su Instagram, qualche ora fa, Gianni mostra un altro componente della sua famiglia. Si tratta della sorella Cinzia. Occhi azzurri e sguardo dolcissimo, la sorella dell’opinionista è davvero bellissima! Date un’occhiata alla story postata da Gianni:

Eh si, ve l'avevamo detto! Cinzia è davvero meravigliosa. E voi, avevate mai visto la sorella del mitico Gianni?