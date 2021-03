Finalmente l’annuncio tanto atteso: Grey’s Anatomy 17 torna in tv con il settimo episodio dopo la pausa. Ecco quando lo vedremo

La serie televisiva, una delle più famose al mondo, torna finalmente in onda dopo una lunghissima sosta. Parliamo di Grey’s Anatomy, una delle fiction più longeve della tv! Il medical drama va in onda dal 2005 su ABC, canale statunitense. Meredith Grey e gli altri protagonisti della serie televisiva si sono fatti amare da tutti i telespettatori del mondo! Il medical drama è arrivato alla diciassettesima edizione e proprio quest’ultima è cominciata in piena emergenza sanitaria per via del Covid. A causa di questo terribile virus che si è abbattuto sul pianeta, la stagione 17 di Grey’s Anatomy è stata accorciata: i lunghi tempi di lavorazione dovuti ai protocolli anti Covid non hanno permesso di svolgere il lavoro come sempre. Una magnifica notizia però arriva per i fan della serie: dopo tre mesi di stop, GA torna in tv! Ecco quando.

Grey’s Anatomy 17, annuncio tanto atteso: la serie torna in tv dopo la lunga pausa

Grey’s Anatomy torna finalmente in tv dopo tre mesi di pausa. Il famosissimo medical drama torna sugli schermi americani con il settimo episodio giovedì 11 marzo 2021 sulla rete ABC! E’ la pagina Facebook ufficiale del programma a dare l’annuncio. Se rispetteranno le solite ‘tabelle di marcia’, in Italia, su Fox, Grey’s Anatomy dovrebbe tornare a partire da fine marzo, inizio aprile 2021. Comparirà senza dubbio l’avviso su Sky, nel canale in cui viene trasmesso Grey’s, Fox!

Come abbiamo lasciato Meredith nel sesto episodio

“Non c’è tempo per la disperazione” è il titolo del sesto episodio della 17esima stagione di Grey’s Anatomy. Abbiamo lasciato Meredith in gravi condizioni di salute: il famosissimo medico ha contratto il Covid-19. Sembrava stesse per guarire quando le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. Nell’ultima puntata andata in onda, la Grey viene intubata e trasferita in terapia intensiva. Cosa succederà? Riuscirà a vincere la lotta contro il Coronavirus?