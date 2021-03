I Soliti Ignoti, colpo di scena: non era mai successo nella storia del programma di Rai Uno condotto da Amadeus.

Terminata l’avventura al Festival di Sanremo, Amadeus torna in onda tutte le sere col seguitissimo quiz I Soliti Ignoti. Un quiz dove i concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni identità nascosta al giusto personaggio. Per ogni risposta esatta, il concorrente accumula dei premi, di diverso valore, fino a raggiungere i 100.mila euro. Per portare a casa il bottino finale, però, il concorrente deve riuscire ad indovinare ” il parente misterioso”: in studio entra una persona che ha appunto un rapporto di parentela con uno degli ignoti presenti in puntata. Un gioco divertente e dinamico, che da anni appassiona il pubblico di Rai Uno. Nella puntata di ieri sera, però, è successo qualcosa di davvero incredibile. Qualcosa che, come annunciato anche da Amadeus nel corso della puntata, non era mai accaduto nella storia della trasmissione. Scopriamo di cosa si tratta!

I Soliti Ignoti, colpo di scena nella puntata di ieri: non era mai successo prima

Ieri, martedì 9 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti, l’amatissimo quiz condotto da Amadeus, in onda ogni sera su Rai Uno. Concorrente speciale della puntata la famosa Signora Emma Coriandoli, personaggio reso celebre dal comico e attore Maurizio Ferrini. Che è entrato nella storia del programma! Il motivo? È stato il primo concorrente ad arrivare con zero euro all’ultima fase della trasmissione, quella del parente misterioso. Come affermato anche da Amadeus in puntata, non era mai successo prima nella storia del programma. Cosa è successo quindi? Il gioco per fortuna è andato avanti con questa soluzione, prevista dal regolamento: il concorrente ha potuto scegliere tra tre buste segreti, ciascuna contenenti una somma. Zero euro, 5 mila euro o 30 mila euro: il comico ha pescato la busca con i cinque mila euro. Ma non è tutto! Dopo la beffa, la buona notizia: il concorrente è riuscito ad indovinare il parente misterioso, conquistando i 5 mila euro, che saranno devoluti poi all’Ospedale Spallanzani.

E voi, avete seguito la puntata di ieri de I Soliti Ignoti? Non perdetevi l’appuntamento con la trasmissione di Amadeus, in onda tutte le sere su Rai Uno verso le 20 e 30.