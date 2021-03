Riuscite a riconoscere la bella bambina in questa foto: oggi è una celebre interprete, affascinante e talentuosa!

L’adorabile bambina che vedere in questo scatto oggi è una celebre interprete, affascinante e di grande talento: riuscite a riconoscerla? Seguiteci nelle prossime righe e con qualche piccolo aiuto riuscirete a capire di chi si tratta! Come prima cosa, dovete sapere che è nata a Umbertide nel 1978. Prima di intraprendere la carriera di attrice si è diplomata al liceo scientifico al quale segue quello al Centro sperimentale di cinematografia. Si cimenta dapprima nel teatro e fa anche un’apparizione in uno dei videoclip musicali dei Tiromancino. Approda poi in tv prendendo parte a diverse fiction e, qualche tempo dopo, si impegna anche nel cinema. Attrice talentuosa e affascinante, riscuote un enorme successo che la consacra come uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo. Avete capito chi è?

Chi è questa bella bambina, oggi interprete talentuosa?

Attrice poliedrica e in grado di cimentarsi in ruoli di genere vario, dalla commedia al dramma. Affascinante e bellissima, ha preso parte ad un numero incredibile di pellicole per il grande schermo e a fiction e prodotti amatissimi della tv. Solare e brillante, ha un profilo Instagram seguito da quasi trecentomila follower. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, al momento non è dato di sapersi se sia legata sentimentalmente a qualcuno. La talentuosa artista immortalata da bambina nello scatto che vi abbiamo mostrato è la splendida Valentina Lodovini! Attrice formidabile che ha interpretato film tra i più celebri e amati dal pubblico, basti pensare a “Benvenuti al Sud”, “Dieci giorni senza mamma”, “Ma che bella sorpresa”. Ancora, l’abbiamo ammirata in tv, prima in “Distretto di polizia”, ma anche in “Coco Chanel”, “Il Commissario Montalbano”, “Il segreto dell’acqua”. Valentin Lodovini è un’artista piena di talento e dotata di una straordinaria bellezza.

Avevate riconosciuto nella tenerissima e adorabile bimba dello scatto la celebre e splendida attrice? A pubblicare questo e altri incredibili scatti è stata la stessa Valentina Lodovini tramite il suo profilo Instagram.