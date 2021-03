Angela Melillo sarà una della naufraghe della nuova edizione de L’isola dei Famosi, ma cosa sappiamo esattamente su di lei: i dettagli.

La nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi è pronta a ritornare su Canale 5. Da Lunedì 15 Marzo e per circa dieci settimane, la bellissima Ilary Blasi sarà al timone, per la prima volta in assoluto, dell’adventure reality. Manca davvero pochissimo, quindi. E, finalmente, potremmo assistere alle emozioni e all’adrenalina che solo L’Isola dei Famosi è solita regalarci. Ecco, ma cosa sappiamo sui naufraghi? Chi saranno coloro che partiranno alla volta dell’Honduras? E, soprattutto, chi metterà a dura prova il loro fisico e la loro fame? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo elencato tutti i concorrenti di questa nuovissima edizione. Siete curiosi, però, di conoscere qualche cosa in più su una particolare? Ebbene: stiamo parlando proprio di Angela Melillo. Anche la bellissima attrice e showgirl, infatti, sarà tra coloro che prenderanno parte a breve all’adventure reality. Ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa su di lei? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa sul suo conto.

Chi è Angela Melillo, una naufraga de L’Isola dei Famosi: età, Instagram e carriera

A partire, quindi, dal 15 Marzo, Angela Melillo vestirà i panni di naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di sapere qualche dettaglio in più su di lei e sulla sua vita privata e non? Bene: siete nell’articolo giusto. Procediamo, però, con ordine. Angela Melillo è nata a Roma nel 1967. Con la passione di entrare a fare parte del mondo della spettacolo sin da piccolissima, la romana, dopo aver terminato i suoi studi liceali ed aver conseguito il diploma, decide di iniziare ad intraprendere questo percorso. Iscrivendosi, così, ad una scuola di danza. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Grazie, infatti, alle sue doti da ballerina, la Melillo ha iniziato a farsi conoscere ed, ovviamente, apprezzare. Tanto da approdare sul piccolo schermo davvero molto presto. Dapprima come soubrette ne ‘Il Tg delle vacanze’ e poi come presenza fissa de ‘Il Bagaglino’, nel 1992, la dolcissima Angela si mostra accanto a due grandissime personalità dello spettacolo italiano: Teo Teocoli e Gene Gnocchi. È proprio, nel 1992, che, insieme a loro, la romana conduce ‘Scherzi a parte’. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Molto presto, infatti, Angela si fa apprezzare per le sue doti da attrice. A partire da ‘Don Matteo’ fino ad ‘Elisa di Rivombrosa’, la Melillo ha preso anche a diverse fiction televisive. Volete ammirare la sua bellezza? Potete farlo sul suo canale Instagram. È proprio qui che, infatti, la romana condivide degli scatti fotografici davvero incantevoli.

È fidanzata? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Da una bellezza davvero angelica e sublime, Angela Melillo è fidanzata? Non abbiamo alcuna notizia certa, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe esserlo. Inoltre, nel suo passato, l’attrice e ballerina romana conta un matrimonio, durato dal 2006 al 2013. Ed è mamma della bellissima Mia.

Noi non vediamo l’ora di vederla in azione in Honduras. Voi?