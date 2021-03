L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini assente nelle prime puntate: colpo di scena a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del reality show.

Colpo di scena pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del L’Isola dei famosi. Una delle due opinioniste del reality show di Canale 5 non sarà in studio per le prime puntate della trasmissione. Si tratta di Elettra Lamborghini e a riportarlo è Tv Blog, che parla di assenza a causa del Covid. Per questo motivo, Elettra dovrebbe saltare più di un appuntamento del relity show, che partirà ufficialmente lunedì 15 marzo. Una brutta notizia per i fan della cantante, che non vedevano l’ora di vederla nel ruolo inedito di opinionista in tv. Ma, in attesa del suo ritorno, chi prenderà il posto di Elettra al fianco di Iva Zanicchi. Un nome su tutti sarebbe in pole position. Scopriamo di più.

L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini assente nelle prime puntate: al suo posto potrebbe esserci Tommaso Zorzi

Elettra Lamborghini non parteciperà alle prime puntate de L’Isola dei famosi. Pare, infatti, che la simpaticissima cantante, che nel reality vestirà il ruolo dell’opinionista, non sarà presente in studio a causa del Covid. A riportarlo è Tv Blog, che anticipa la possibilità che Elettra non potrà esserci per più di una puntata del reality show. Iva Zanicchi resterà quindi sola in attesa della Lamborghini? Sempre secondo TV Blog, la produzione starebbe prendendo in considerazione l’idea di inserire un sostituto per le prime puntate. Tra tutti i nomi, il più gettonato sembrerebbe essere quello di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip. Il nome dell’influencer è stato più volte accostato al ruolo di opinionista dell’Isola, ma, finora, si è trattato di semplici voci. Dopo questo imprevisto, c’è la possibilità che Zorzi approdi nella trasmissione condotta da Ilary? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire i dettagli.

E voi, seguirete la nuova edizione del reality ambientato in Honduras?