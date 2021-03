Victoria de Angelis e Damiano David dei Maneskin stanno insieme? La verità finalmente spunta fuori, sentite cosa hanno risposto i due della famosissima band!

Sono oggi uno dei gruppi musicali più amati in Italia e non solo! I Maneskin dalle strade di Roma sono arrivati ad X Factor: nel famoso talent show di Sky si classificarono secondi ma da lì è scoppiato il loro successo. La band composta da Damiano David , Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Zitti e buoni’. Rappresenteranno ora l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021. Ormai in Italia ed in altre parti del mondo sono delle vere star! In tanti però sono curiosi di scoprire dettagli sulle loro vite private: pensate che tra Damiano e Victoria, in particolare, ci sia del tenero? In un’intervista doppia i due hanno tolto ogni dubbio! Sentite le loro parole.

I Maneskin, c’è del tenero tra Damiano e Victoria? Spunta fuori la verità

Nell‘intervista de Le Iene, i Maneskin hanno raccontato tanti dettagli della loro vita privata. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno risposto anche alle domande più ‘piccanti’, più ‘segrete’: insomma, si sono aperti a 360 gradi ed hanno rivelato tutto sulle loro vite private!

In tanti si chiedono se tra Damiano e Victoria ci sia del tenero o se in passato c’è stato un feeling particolare: ovviamente, nell’intervista questa domanda era presente. Sapete cosa hanno risposto? Damiano ha replicato così: “Se vi piace credere di si, ve lo lascio credere”. Per Victoria stessa domanda: la giovane romana ha risposto “Chissà“. Entrambi hanno lasciato i loro fan nel dubbio: non hanno voluto svelare nulla sul loro rapporto extra lavoro. Le parole di Damiano lasciano intendere che in tanti vorrebbero, ma non sono fidanzati! Confermeranno o smentiranno mai il piccolo dubbio che affligge milioni di fan? Chissà! A Damiano è stato chiesto anche: “Sei fidanzato?”. Il cantante ha risposto: “Non te lo dico”.