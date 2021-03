Mara Maionchi, conoscete proprio tutto sulla sua vita privata? Quanti figli ha l’amatissima artista.

La stiamo vedendo negli ultimi tempi, in veste di Giudice di Italia S’got talent insieme a Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Mara Maionchi nell’amato programma sta conquistando letteralmente tutti. Insieme, bisogna ammetterlo, formano un gruppo carico di energia e di solarità. Sarà proprio per questo, che il pubblico segue con grande attenzione tale talent. Ebbene, Mara ha una lunga carriera alle spalle, e non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ma per quanto riguarda la sua vita privata, sapete quanti figli ha?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Mara Maionchi, la sua vita privata: quanti figli ha il giudice di Italia S’Got Talent

Produttrice discografica, conduttrice radiofonica e amato personaggio televisivo, Mara Maionchi ha costruito in questi anni una carriera che può dirsi ricchissima. La stiamo vedendo in veste di Giudice di Italia S’Got talent, affiancata da Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich. Ma la Maionchi, in passato, è stata giudice anche di un altro talent show, infatti, come certamente ricorderemo, ha preso parte per quattro edizioni ad X-Factor. Non solo, nel corso della sua lunga carriera, sono molti i programmi che hanno visto la sua presenza, in veste di giudice ma anche di opinionista. Sappiamo, Mara ha una forte personalità, la donna è sempre pronta a dire la sua in ogni momento. I telespettatori sono decisamente conquistati da questa sua schietta eloquenza, pronta a spezzare la noia del momento, e a rendere l’atmosfera più spumeggiante. Ebbene, per quanto concerne la sua vita privata, sapete quanti figli ha? Come si legge dalla sua biografia, la Maionchi ha due figlie, Giulia e Camilla.

Nel 2011 è diventata nonna del suo primo nipote, ma negli anni successivi, è stata travolta dall’arrivo di altri nipotini.

Proprio questa sera, mercoledì 10 marzo, la vedremo nella nuova puntata di Italia S’Got talent. Un appuntamento da non perdere, dato che ogni volta, le emozioni e le risate sono assicurate.