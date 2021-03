Marco Bocci ha cambiato il suo look: la trasformazione è davvero incredibile, ma visto così prima d’ora, lo scatto fa boom di likes.

Non ha assolutamente bisogno di presentazione, Marco Bocci. Nato in provincia Perugia, il simpaticissimo attore ha iniziato ad apprendere questo tipo di carriera davvero da giovanissimo. Quando, in seguito ad un incontro ‘fatale’ con un grandissimo attore, ha deciso di muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in salita. Principalmente attore di teatro, molto presto, il bellissimo Marco Bocci si è fatto apprezzare anche sul piccolo schermo. E, soprattutto, dietro la macchina da presa. Badate bene, però, il suo successo non si limita affatto alla sua sfera professionale e lavorativa, ma si estende fino alla sfera social. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale instagram, l’attore non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. E così come lui, lo è anche sua moglie Laura. È proprio lei che, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere il drastico cambio look che ha scelto suo marito. Siete curiosi di saperne di più? Vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, un Marco Bocci così non l’avevamo mai visto. Guardare per credere.

Marco Bocci cambia look, mai visto così prima d’ora: trasformazione ‘choc’

Convolati a nozze nel 2014, Marco Bocci e Laura Chiatti formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. Semplici, bellissimi e genuini, i due piccioncini non perdo mai occasione di poter rendere partecipi i loro pubblico social di tutto quello che riguarda le loro giornate. Ed, ovviamente, la loro quotidianità. Qualche ora fa, ad esempio, lo ha fatto proprio la bellissima attrice. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la bellissima Gin de ‘Ho voglia di te’ ha reso partecipi i suoi sostenitori del drastico cambio look fatto da suo marito. Si, avete letto proprio bene: l’aitante ed affascinante Marco Bocci ha cambiato look. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa ha deciso di fare ai suoi capelli? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così non l’avevamo mai visto prima d’ora. Ma non solo. Il ‘cambio immagine’ del bel Bocci sembrerebbe aver colpito da tutti. Come facciamo a dirlo? La risposta è davvero semplice: in un vero e proprio batter baleno, è giunta una vera e propria pioggia di likes e di commenti di apprezzamento. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Volete vederlo anche voi? Guardare per credere:

‘Facciamo i capelli come dici tu’, scrive Laura Chiatti a corredo di questo scatto che ritrae Marco Bocci mentre cambia look. Accontentando, quindi, i gusti di sua moglie. Un taglio decisamente rock e punk, c’è da ammetterlo. Ma che a noi piace tantissimo, a voi?