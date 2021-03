Il famosissimo attore della nota serie televisiva è diventato papà per la seconda volta: il magnifico annuncio è arrivato attraverso i canali social della coppia.

Lo abbiamo visto in una delle serie televisive più amate di sempre. Parliamo di The O.C.! Uno dei protagonisti è diventato papà per seconda volta! Ben McKenzie, il Ryan Atwood di The OC, ha pubblicato nelle ultime ore un magnifico post per annunciare la nascita del suo Arthur. Ben è sposato dal 2017 con Morena Baccarin, nota attrice. Sono diventati genitori di Frances nel 2016, e proprio nelle ultime ore, in questo marzo 2021 è arrivato un fratellino per la piccola!

Il famosissimo attore diventa papà bis: è nato il secondo figlio, l’annuncio social

Il famoso attore, uno dei protagonisti della serie The OC, è diventato papà per la seconda volta. Parliamo di Ben McKenzie, il Ryan Atwood della famosissima serie televisiva, che nelle ultime ore ha pubblicato la prima immagine del neo arrivato in famiglia. “Benvenuto al mondo Arthur. Devo dire che il tuo tempismo è impeccabile” ha scritto il celebre attore. Chi è la mamma? Morena Baccarin che ha regalato un fratellino alla piccola Frances. Morena e Ben si sono conosciuti sul set di Gotham, la serie televisiva andata in onda dal 2014 al 2019. La serie racconta la genesi dell’universo di Batman così come lo conosciamo oggi. Ben e Morena hanno accolto il nuovo arrivato con grande gioia: la Baccarin ha pubblicato la stessa immagine con didascalia diversa. “Il 2021 sta migliorando. Benvenuto nel mondo Arthur. Fidati di noi, non ti sei ancora perso molto” ha scritto l’attrice. Arthur è il fratellino di Frances, nata nel 2016. L’attrice Morena Baccarin è già mamma di un altro figlio avuto dal primo marito, Austin Chick.

Papà Ben è un uomo straordinario, chi è che non ha visto la sua magnifica esibizione in vesti di principessa di Frozen? Ha pubblicato lui stesso il video, davvero simpatico, sul suo canale Instagram.