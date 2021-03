Qui era una bambina al primo giorno di asilo, oggi non si fa che parlare di lei: l’avete riconosciuta? È una delle cantanti più amate del momento.

Sono tanti i personaggi famosi che, attraverso i social, condividono foto e video del passato con i propri fan. Dagli scatti risalenti agli inizi della carriera, alle foto tra i banchi di scuola al liceo. E, ovviamente, non possono mancare i ricordi più teneri, quelli che li ritraggono da bambini. Come quello che vi mostriamo in questo scatto, condiviso qualche anno fa su Instagram da un’amatissima cantante. “Eppure dal primo giorno di asilo ad oggi mi sembra passato così poco”, si legge nella descrizione al post. Ma guardate bene questa dolce bambina: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi. Piccolo indizio: ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo!

Qui era una bambina al primo giorno di asilo, oggi è un’amatissima cantante: avete capito di chi si tratta?

Guardate bene questo scatto. Qui era solo una bambina al primo giorno di asilo, ma oggi è diventata una famosissima cantante. Di cui si parla tantissimo negli ultimi giorni. Il motivo? Ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, incantando tutti col suo brano in gara, Dieci. Proprio così, si tratta di Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa. La cantante è diventata famosa grazie alla partecipazione alla decima edizione di Amici nel 2011, dove si è classificata seconda e ha ottenuto il premio della Critica. Da lì, una carriera ricca di soddisfazioni e successi. L’ultimo, appunto, è arrivato sul palco dell’Ariston qualche giorno fa: il suo brano Dieci è stato protagonista del Festival e, per varie serate, è stato nel podio della classifica provvisoria. Alla fine, Annalisa si è classificata sesta, ma per lei Sanremo 2021 è stato un enorme successo. E, anche sui social, Annalisa è seguitissima: il suo profilo Instagram conta un milione e 300 mila followers!

Ed è proprio sui social che, qualche ora fa, la cantante ha ricordato l’uscita di Nuda10, il suo nuovo album, disponibile dal 12 marzo, che conterrà anche la canzone Dieci. Insomma, un periodo d’oro per l’ex allieva di Amici. E voi, avete ascoltato il brano presentato da Annalisa a Sanremo?