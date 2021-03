Stefania Orlando l’ha rivelato soltanto adesso, intervistata dal settimanale Chi ha manifestato alcuni suoi pensieri: C’entra Tommaso Zorzi.

Il Grande Fratello Vip è terminato, e i protagonisti di questa scoppiettante edizione sono tornati alla ‘realtà. Come sappiamo, a trionfare è stato Tommaso Zorzi, che si è ritrovato al televoto finale con Pierpaolo Petrelli. Mentre ad aggiudicarsi il terzo posto lei, l’amatissima Stefania Orlando, che in questi mesi ci ha travolto con la sua schietta personalità, e il suo buon umore. Ovviamente, non sono mancati momenti di forte malessere, l’atmosfera in casa è stata turbata più volte da scontri, che hanno animato numerosi momenti. Ebbene, la Orlando, è tornata alla sua vita, e su instagram ha mostrato più volte l’affetto verso i suoi migliaia di fan, che sono stati fin da subito colpiti dal rapporto che si è creato tra lei e Tommaso Zorzi. Ebbene, la conduttrice, intervistata al settimanale Chi ha rivelato alcune sue considerazioni.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Stefania Orlando, l’ha raccontato soltanto adesso: c’entra Tommaso Zorzi

In questi mesi la nostra attenzione si è focalizzata sul Grande Fratello Vip. Un’edizione, questa appena terminata, che ha conquistato un enorme successo. Il merito ovviamente si deve ovviamente ai protagonisti che hanno animato l’atmosfera nella casa più spiata d’Italia. Tra i preferiti, spicca certamente lei, Stefania Orlando, arrivata fino in finale. La conduttrice ci ha completamente avvolto con la sua schietta e forte personalità, spesso, in casa, si è trovata a scontrarsi con alcuni concorrenti. Ma a colpire è stato, in particolare, il rapporto con Tommaso Zorzi. Infatti, tra i due è sorta una profonda amicizia. Ebbene, Stefania una volta uscita dal reality è stata intervistata dal settimanale Chi, e ha raccontato apertamente alcuni suoi pensieri. Riferendosi proprio a Zorzi ha detto: “Con Zorzi è stato un colpo di fulmine, prima di entrare per quel poco che ho visto sui social nemmeno mi era simpatico. Nella casa siamo stati l’uno la forza dell’altro. Complicità e affinità erano sotto gli occhi di tutti, ma credo che questa sinergia abbia dato fastidio a molti“.

Ebbene, a quanto pare, come rivelato dalla stessa conduttrice, inizialmente non ha provato una forte simpatia per Tommaso, almeno prima di conoscerlo all’interno della casa. In seguito, fra i due, c’è stato un colpo di fulmine, ed entrambi hanno manifestato pienamente l’affetto provato.