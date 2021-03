Stefania Orlando, “la sincerità di Rosalinda?”: parole inaspettate dopo il GF Vip; ecco cosa ha dichiarato la terza classificata.

Il GF Vip 5 è terminato da circa una settimana, ma i protagonisti del reality sono ancora nell’occhio del ciclone. Sui social non si fa altro che parlare dei vipponi, che per circa sei mesi hanno tenuto compagnia ai telespettatori. Che, spente le luci della casa, continuano a seguire le avventure dei loto beniamini attraverso i loro canali social. E tra le concorrenti più amate di questa edizione c’è senza dubbio lei, Stefania Orlando. Arrivata terza dopo il vincitore Tommaso Zorzi e il secondo classificato Pierpaolo Pretelli, la splendida conduttrice ha conquistato tutti con la sua simpatia, la sua schiettezza e i suoi commenti pungenti al punto giusto. E proprio un suo commento su un’ex coinquilina della casa non è passato inosservato. È accaduto durante l’intervista a Casa Chi, pubblicata online qualche ora fa. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Stefania Orlando, “la sincerità di Rosalinda?”: parole inaspettate sulla sua ex coniquilina dopo il GF Vip

È stata la vera e propria Queen del GF Vip 5. Parliamo di Stefania Orlando, che in coppia col suo amato Tommaso Zorzi ha dato vita ai mitici Zorzando. I fan sono pazzi dei due concorrenti, tra i protagonisti assoluti di questa edizione del reality show di Canale 5. E, anche fuori dalla casa, la Orlando continua a lasciare il segno. Durante l’intervista a Casa Chi, Stefania ha parlato di alcuni suoi ex coinquilini, analizzando la coppia Dayane Mello – Rosalinda Cannavò. Alla domanda su quale delle due concorrenti avessi giocato e chi fosse stata sincera, la Orlando spiazza tutti: secondo lei, infatti, hanno giocato entrambe. La Orlando non nasconde di avere qualche dubbio sulla sincerità di Rosalinda, a causa dei vari avvenimenti accaduti all’attrice durante il suo percorso: dal cambio nome alla finta storia con Massimiliano, dall’improvvisa rottura con Giuliano, fino ad arrivare alla storia con Andrea Zenga. “È una cosa molto complicata...La sincerità? Non lo so!” Insomma, Stefania non nasconde le sue perplessità. Ecco le sue parole, riportate da un utente su Twitter:

Forse Stefania ha riaperto gli occhi su Adua del Vesco? Possiamo festeggiare 🐍✨#GFVIP #SOVIP pic.twitter.com/I581ZamsKz — auro| baci stellari/ botoxina 💐 (@darveyfeels_) March 10, 2021

Parole che non sono passate inosservate, soprattutto perché, nelle ultime settimane trascorse in casa, Stefania e Rosalinda avevano instaurato un rapporto piuttosto stretto. La Cannavò replicherà alle parole della sua ex coinquilina?