Sabrina Ferilli sarà la protagonista di una nuova serie televisiva, quando andrà in onda la prima puntata di ‘Svegliati amore mio’.

Siete pronti ad assistere ad una nuova ed incredibile serie televisiva con Sabrina Ferilli come protagonista indiscussa? Noi assolutamente si, sia chiaro! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, dopo l’imperdibile fiction intitolata ‘L’amore strappato’, recitata accanto ad Enzo Decaro, l’attrice romana sarà la colonna portante di un’altra serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Intitolata ‘Svegliati amore mio’, il nuovo progetto di Canale 5 si propone di raccontare la storia di una mamma che, dopo avere scoperto la malattia di sua figlia, cerca di capirne di più. Ed incappa, così, in una acciaieria che esala del fumo ricco di diossina. Una storia, da come si può chiaramente comprendere, davvero incredibile. E che, senza alcun dubbio, lascerà tutti con il fiato sospeso. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quando andrà in onda la prima puntata? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, manca davvero pochissimo. Scopriamo insieme ogni cosa.

Svegliati amore mio, quando andrà in onda la prima puntata? L’annuncio appena arrivato

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la nuova serie televisiva di cui sarà protagonista indiscussa la bellissima Sabrina Ferilli sarà davvero imperdibile. Ancora una volta, infatti, l’attrice romana interpreterà il ruolo di una mamma forte e coraggiosa e che, soprattutto, dinanzi al dolore di sua figlia, non può fare a meno che reagire. E scoprire la verità. Ecco, ma quando andrà in onda la prima puntata di ‘Svegliati amore mio’, questo è il titolo della nuova fiction televisiva? Proprio qualche ora, sul canale social ufficiale di Witty Tv, è stato dato l’annuncio ufficiale. Siete pronti a scoprire qualche cosa in più? Ecco la data di messa in onda.

Ebbene si, avete letto proprio bene. Da Mercoledì 24 Marzo, quindi, sarà possibile assistere, in prima serata su Canale 5, ad un altro capolavoro tutto italiano.

Noi non vediamo l’ora di vederlo, voi?